Olyan iskola nyílik Szegeden, ahol valóban a gyerekek állnak a középpontban

MÁSODIK SZÜLŐI FÓRUM

Időpont:

2019. MÁRCIUS 19. 18:00

Helyszín:

SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA – INFORMATÓRIUM

Bővebb információ:

kapcsolat@szikraiskola.hu

www.facebook.com/szikraiskola SZIKRA ISKOLAMÁSODIK SZÜLŐI FÓRUMIdőpont:2019. MÁRCIUS 19. 18:00Helyszín:SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA – INFORMATÓRIUMBővebb információ:



(x)



Duda Ernő: Régóta érlelődött bennünk a gondolat, hogy szeretnénk egy valóban gyerekközpontú, nem csak elvben, hanem a valóságban is az életre felkészítő, gyakorlatias és élményközpontú non-profit általános iskolát és később gimnáziumot is alapítani. Hosszas előkészítés után most értünk el arra a pontra, hogy el tudunk indulni.Ábrahám Gábor: Közel két évet vett igénybe, hogy össze tudjuk állítani azt a tanári gárdát, akit gondoltunk. A pedagógiai programunk elkészült, de ezt soha nem tekintjük véglegesnek: mindig finomhangolunk rajta, nyitottak vagyunk az új dolgokra. A nevet is úgy választottuk, ahogy mi találtuk ki az iskola ötletét: elég egy Szikra, és jönnek az ötletek! Ezt szeretnénk mi is átadni a nálunk tanuló diákoknak.Duda Ernő: Ezt az elején nagyon fontos leszögezni: a mi iskolánk nem más lesz, hanem több. Nekünk az a célunk, hogy a tanulóink elsajátítsanak minden olyan tudást, amit jelenleg más, állami iskolában is megtanítanának nekik, de mi ennél jóval többet is nyújtunk. A mi különlegességünk abban rejlik, hogy ezt nálunk nem teljesítménykényszerben kell majd tanulni: nem várjuk el mindenkitől ugyanazt. Célunk, hogy a diákok megtanuljanak alkalmazkodni új helyzetekhez, az emberekhez, magához a változáshoz, ahogy ez a való életben is átélik majd később. Így a tanítás során is sávokban gondolkodunk, nem hagyományos 45 perces órákban. Emellett minden héten tartunk egy projektnapot, ahol az iskolán kívüli, gyakorlati világot mutatjuk meg a gyerekeknek: cégekhez, szervezetekhez, alapítványokhoz fogunk elmenni látogatóba, valamint kirándulásokat szervezünk a természetbe.Ábrahám Gábor: A szülő-diák-tanár hármas, szoros együttműködésén alapuló közösséget szeretnénk kiépíteni. A gyakorlatban úgy néz ki egy napunk, hogy minden reggelt egy beszélgetéssel kezdünk majd. Ezután következik két délelőtti etap, majd ebéd és a délutáni foglalkozás, amit a gyerekek már saját maguk választhatnak ki: sakk, programozás, foci, matematikai tehetséggondozás, angol és spanyol nyelv, tenisz, jóga, közül - akár többet is. Elegendő időt szánunk és kellően megválasztott módszereket a tudás elmélyítésére, amelynek például nem lesz alapfeltétele a naponta elvégzendő, akár több órán át tartó házi feladat sem.Ábrahám Gábor: Jelenleg a második szülői fórumunkat fogjuk megtartani, ahol minden felmerülő kérdésre szeretnénk választ adni, valamint tanáraink is beszélni fognak. Bemutatjuk, hogy hogyan képzeljük el a csoportos oktatást a gyakorlatban, milyen együttműködéseket tervezünk és milyen más pedagógia programokat vettünk figyelembe a sajátunk elkészítése során.Duda Ernő: Illetve a helyszín bemutatása is a cél, amelyet sokan ismerhetnek már. Olyan helyet terveztünk, ahol a gyerekek napközben is jól érzik magukat, jó elhelyezkedésű és nagy terekkel rendelkezik, hogy a délelőtti és a délutáni aktív programokat is integráltan tudjuk megvalósítani. Így esett a választásunk a Gellért Szabadidőközpontra, Szeged egyik közkedvelt helyére. Az oktatás ősszel, szeptemberben indul, amire március 23. a jelentkezési határidő, az első felvételi találkozásokat pedig március 30-ra tervezzük.