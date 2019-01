Papír- helyett e-recept - kényelmesebb receptkiváltás, biztonságosabb gyógyszerezés

(X)

Bevezetésével a receptfelírás és -kiváltás, ezen keresztül a gyógyszerezés is biztonságosabbá és hatékonyabbá válik. Segítségével az orvos ellenőrizheti és figyelemmel kísérheti, hogy a felírt készítményt kiváltották-e, vagyis a beteg megkezdte vagy folytatja-e a terápiát, illetve az esetleges gyógyszerkölcsönhatások, túladagolások is azonosíthatók.Az e-receptekkel a hibázás lehetősége szinte kizárt, mert a gyógyszerészek a betegnek felírt összes vényt látják a rendszerben. Aa páciens maga is meg tudja nézni kiváltott és még kiváltatlan receptjeit.„Az EESZT-rendszer segítségével az orvos nyomon tudja követni a recept útját: kiváltotta-e a páciens, elkezdte-e a számára felírt terápiát. A patikusnak is nagy segítség, hiszen a beteg még véletlenül sem tudja elveszíteni a vényt, a gyógyszertárban a rendszer alapján biztosan ki tudják adni számára a gyógyszereket. Az is azonnal kiderül, hogy a párhuzamosan szedendő gyógyszerek hatóanyagai egymással kölcsönhatásba léphetnek-e, és emiatt alkalmazható-e a felírt terápia, vagy figyelmeztetni kell a pácienst, hogy egy másik gyógyszert írasson fel az orvossal. Időseknél gyakran előfordul, hogy elfelejtik beszedni a kiváltott gyógyszert, de a patikus a rendszerben látottak alapján rá tud kérdezni, figyelmeztetheti a gyógyszeres terápia alkalmazására. Az EESZT rendszer a korábbinál biztonságosabb munkát teszi lehetővé: például jelzi, hogy 3 hónapnál régebben írta fel az orvos a receptet, így a gyógyszer már nem adható ki" – magyarázza dr. Kőhegyi Ferenc gyógyszerész, a Zrínyi utcai Patika tulajdonosa.Betegség, rutinvizsgálat vagy rendszeres ellenőrzés esetén a páciens felkeresi orvosát, aki elektronikusan „felírja a receptet", és erről felírási igazolást ad.A páciens vagy – ahogy a hagyományos receptnél – bárki más bemutatja a gyógyszerésznek a felírási igazolást. Ha mi váltjuk ki személyesen, elég a tajkártya és valamely személyazonosító okmány (sőt, akár csak az e-személyi), mert a recept az EESZT-ben a gyógyszerész számára látható.