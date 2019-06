Pazar nyári esték a Városháza udvarán

A Városháza udvarának Nyári Színházi Estéit Varsányi Anna: A bugaci határon című groteszk közmunka revüje zárja július 8., 9., 10-én 20.30 órai kezdettel. Özvegy Kendő Lajosné karvezetőt kérik fel, hogy a falu közmunkaprogramjában tevékenykedő férfiaknak tanítson be egy ünnepi műsort. Bár Rozika főállásban főnővér a pszichiátrián, a feladat nem várt kihívások elé állítja. A válogatott társaságból három úriembernek ugyan felsőfokú végzettsége van, a kóruspróbákon mégsem remekelnek. Vajon mivel mutatkoznak be a falunapon, ahova hivatalos lesz a környezetvédelmi miniszter is?

június 28-án 20.30-kor lép fel az IH-ban. A duó harmadik, 2019-ben megjelenő lemezén belga ritmusszekcióval zenél együtt. Az új quartetet először 2018 tavaszán hallhatta a közönség új kompozíciókkal és a korábbi lemezek legjobb dalainak újrahangszerelésével.a Brüsszeli Királyi Konzervatórium után a világhírű New York-i New Schoolban folytatta tanulmányait. A dobos olyan nevekkel zenélt együtt, mint Philip Catherine, Didier Lockwood, Jacky Terrasson.a belga jazz szcéna egyik legelismertebb bőgőse, dolgozott együtt többek között Toots Thielemansszal, Mark Turnerrel és a Brussels Jazz Orchestrával. Harcsa Veronikával együtt zenélnek Kris Defoort zongorista zeneszerző zenekarában.A Városháza udvarára július 2-án 20.30-tól. A Madách Színház musicalpályázatának díjnyertes darabjában hat vadidegen, három férfi és három nő érkezik csoportterápiára. Kezdetét veszi az analízis annak rendje és módja szerint, azonban egy apró hiányosság hátráltatja a dolgok szokásos menetét. Hol lehet az orvos? A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő történet vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről... azaz rólunk.Kitűnő receptet ajánlarra,. A július 3-án 20.30 órakor kezdődő vígjáték több olyan egyetemes kérdést is feszeget, mint például mi a teendő, ha a férfi a szülőszoba ajtajában döbben rá arra, hogy nemcsak a gyerekekkel nem tud bánni, a nőkkel sem. Miért a férfiak hibája, ha a nők rosszat álmodnak? Miért baj, ha őszintén válaszolnak arra kérdésre, hogy fogyott-e életük párja? Érdemes-e a friss jogosítvánnyal vezető feleségnek tanácsokat osztogatni a forgalomban? A humoros nyolcvan perc számos hasonló kérdést vet fel az együttélés nehézségeiről, szépségeiről, öröméről.Július 4-én 20.30 órakor ismerkedhet meg a publikum a nagyapa, Jozef Klein kalandos életének valós és kevésbé valós, de kétséget kizáróan vidám és tanulságos életét elmesélő, Egy Klein volt hol nem volt című előadásban atolmácsolásában. A darab zenei anyagául az együttes HAKOL BESEDER – minden rendben – című lemeze szolgált. A zenekar tagjai Borovics Tamás játékával és néhány kedvenc dalukkal kiegészülve egy közös utazásra hívják a közönséget térben és időben.