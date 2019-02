Piac kell a magyar zöldség-gyümölcsnek

(X)

Az értékesítési lehetőségek feltérképezése és a piaci igények változásának megértése a kiemelt témája a Kert-Ész Klub Magyarország Egyesület szervezésében ötödik alkalommal Szegeden, a Hunguest Hotel Forrásban megrendezésre kerülő Zsendülés Kertészeti Konferenciának.Március 7-én az országban egyedülálló módon egy asztalhoz ülnek a döntéshozók, a szakmai szervezetek, kereskedő cégek, a termelők, sőt az áruházláncok és a nagybani piacok képviselői is. Az ágazat helyzetének megértéséhez, javításához, a kitörési lehetőségek megtalálásához rendkívül fontos a naprakészség. Ebben segít a Zsendülés – mondta Rácz József, a szervező Kert-Ész Klub Magyarország Egyesület elnöke, aki szerint e rendezvény kiváló példája a szakmai együttműködésnek. Rácz József hangsúlyozta, ez a konferencia nem a termesztési tudnivalókról szól, hanem a már a megtermelt, minőségi magyar áru értékesítéséről.Az idei Zsendülés érdekessége, hogy más ágazatból érkező, sikeres vezetők is megosztják tapasztalataikat a résztvevőkkel, különös tekintettel a generációváltásra, bízva abban, hogy az ő példájuk és vezetői stratégiájuk a kertészek számára is jó iránymutatók lehetnek.A konferencia teret ad az ágazatban kiemelkedő munkát végző kertészek elismerésének is. A szervezők által alapított Zsendülés-díjakat idén ismét 7 kategóriában ítélik oda a területükön sikeres szakembereknek.A Zsendülésnek otthont adó Hunguest Hotel Forrásban számos kiállító, 4 tematikus blokk, 10 előadó és közel 15 kerekasztal-beszélgetés résztvevői várják a látogatókat. A konferencia felépítése és technikai háttere lehetőséget ad arra is, hogy a jelenlévők azonnali visszajelzésekkel befolyásolják a beszélgetés menetét. A speciális applikáció segítségével elküldött kérdésekre az előadók készséggel válaszolnak majd.További információ és jelentkezés a konferenciára:; +36-20/398-0766.