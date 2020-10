Piacvezető prémium napelemes rendszerek Szegedről

Ismerősen cseng a Huawei vagy esetleg a JinkoSolar neve? Nem véletlen, hiszen ők a napelemes piac talán legnagyobb szereplői. Ezeket a megbízható, piacvezető termékeket most Ön is beszerezheti a Solar Konstrukt Kft.-től, méghozzá egész októberben bevezető áron!

JinkoSolar és Huawei

A kínai napelemgyártó, a JinkoSolar innovatív megoldásainak köszönhetően gyorsan a napelemes piac egyik legnagyobb szereplőjévé nőtte ki magát. A 2006-ban alapított vállalat 10 rövid év alatt elérte azt, amit a nagyoknak sem mindig sikerül: A cég 2016 óta vezeti a világ napelemmodul-gyártóinak top 10-es listáját.

Ha a JinkoSolar nem is, a Huawei márkanév biztosan ismerősen cseng mindenki számára. Ma már szinte minden elektronkai területen találkozhatunk vele, gondoljunk csak az okostelefonokra, táblagépekre, okosórákra, így nem csoda, hogy az egyik legnagyobb invertergyártó cégként a napalempiacon is jelen vannak.

Miért jó választás a JinkoSolar Cheetah HC napelem és Huawei inverter?

A korszerű JinkoSolar napelem a félcellás kialakítás miatt nagyobb árnyéktűrő képességgel rendelkezik, így ha a napelemet árnyék éri, akkor is képes termelni. PERC technológiának köszönhetően pedig magasabb a modul hatásfoka. A gyártó 12 év termékgaranciát, valamint 25 év lineáris teljesítménygaranciát vállal a panelekre.

A Huawei inverterekre – a napelemes piacon kiemelkedőnek számító – 10 éves garanciát vállal a gyártó, ami akár 20 évre is kibővíthető. Beépített wifi moduljának hála az inverter távfelügyelhető. Ezzel nemcsak Ön tudja nyomon követni a rendszer állapotát, de a telepítő cég is értesítést kap, ha a rendszerrel bármi probléma adódna, így gyorsan a segítségére siethetnek.

Miért a Solar Konstrukt Kft?

A cég elsősorban komplett napelemes és fűtési rendszerek megvalósításával foglalkozik, fő célja a teljes körű, minden igényt kielégítő szolgáltatásnyújtás. A beruházás minden szakaszában igyekeznek maximális segítséget biztosítani megrendelőiknek. Ennek részeként a piacon egyedülálló módon napelem szakszerviz szolgáltatást is működtet, ennek részeként a napelemes rendszerek karbantartását, az esetleges hibák feltárását, a napelemmodulok gépi tisztítását is vállalja. A két leggyakoribb invertertípus hivatalos szakszervizeként meghibásodás és garanciális ügyintézés esetén is segít.

A piacvezető JinkoSolar és Huawei termékek már a Solar Konstrukt termékpalettájában is elérhetők, melyeket most bevezető kedvezményes áron kérhet október 1. és 31. között. Kérje ajánlatukat weboldalukon vagy telefonon!

Tel.: 06-30/625-0753

[email protected]

