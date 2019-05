Pollen- és baktériumgyilkost foghat Szegeden!

POWERTUNING Webshop, Üzlet és Beszerelő műhely

6725 Szeged, Textilgyári út 3.

Webshop: shop.powertuning.hu

Telefonszám: +36 30 870 2360

E-mail: szeged@powertuning.hu

Fertőtlenítéskor sokan a sokkal veszélyesebb vegyszerre esküsznek – tévesen. A vegyszerekre egyre ellenállóbb bacilusokat, baktériumokat, vírusokat, penészgombát, poratkát égeti el a klórnál ötvenszer hatékonyabb, háromezerszer gyorsabb ózon, mely egy elektromos eszköz segítségével – oxigénből átalakulva – azonnal oxidálja a levegő egészségre káros mikroorganizmusait, majd visszaalakul oxigénné.A POWERTUNING-nál kapható készülékek kiváló fegyverek akár a dohos pincék, dohányos vagy tűzeset utáni helyiségek szagtalanítására, orvosi rendelők, éttermek, konyhák fertőtlenítésére is. Ez az ökológiai lábnyom nélküli levegőtisztítás nem jár vegyszermaradvánnyal, csak bekapcsoláskor bocsájt ki ózont, szagtalanítás közben antibakteriális levegőt állít elő. Megszünteti a magas pollenkoncentrációt.Egyik típusa, a Home 360 a lakás egész terének rendszeres légtisztítását szolgálja. Ózonlapjainak és fotokatalikus-, HEPA-, valamint karbonszűrőinek hála, az átszűrt levegő minősége jelentősen javul. Ionizál, vagyis a levegőből a port, pollent és szagokat okozó elemeket magához vonzó negatív ionokat állít elő. UV- szűrője vírus- és baktériumölő. A mindennapi használatra tervezett készülék a víz tisztítására is alkalmas, még a nyers húst is átmossa. Az ózongázos, környezetbarát készülék elpusztítja a klímarendszerben hemzsegő baktériumokat, a kárpit poratkáit.Tapasztalja meg hatását akár az autójában is! A POWERTUNG május 30-ig kedvezményes áron, 7 ezer forint helyett 4500 forintért körülbelül egy óra alatt végzi el autója ózonos klímatisztítását.