Pusztán Hello Ugar!

A Ménes területén faházakban, jurtákban és sátrakban szállhatnak meg a fesztiválozók, és lakókocsibérlésre is van mód, de az ópusztaszeri és szegedi szállóhelyek is várják a fesztiválozókat.

Idén hetedik alkalommal rendezi megaz Anna and the Barbies, melynek zenészei minden nyáron a közönséggel együtt buliznak, pihennek. Az eleinte csak egy rajongótábornak indult párnapos móka később Woodstock az Ugaron néven vált országosan ismert fesztivállá. Nyáron többezres látogatószám mellett 12 helyszínnel várják a fesztiválozókat.A július 3–6-ig tartó ópusztaszeri kaland néhány fellépője már ismert: Pásztor Anna és zenekara mellett a Quimby, a Vad Fruttik, a 30Y, Apey, a Magashegyi Underground, a Kowalsky meg a Vega biztosan ott lesz a Szegedtől mindössze 20 km-re fekvő, többhektárnyi tájvédelmi területen, az ópusztaszeri Akhal Ménesen.Művészeti mikrofalvakA Puszta nagyszínpad és a Jurta kisszínpad mellett megint lesz Tábortűz akusztikus színpad, illetve Tálentum színpad, ahol olyan fiatal zenekarok mutatkozhatnak be, akiknek más fesztiválokon nincs lehetőségük megmutatni magukat.A fesztivál helyszínére mikrofalvak települnek, ahol különböző művészeti ágak alkotói táborként valósítsanak meg workshopokat az irodalom, a cirkuszművészet, a tánc vagy a színészet területén. Emellett bejárhatók a környék különleges látványosságai: a Feszty-körkép, a Csillagösvény Útvesztő Öko-élménypark és a Bányató.Az Ugar régóta büszkén hirdeti offline filozófiáját, mellyel négy napra kiszakadhatunk a mindennapok digitális hajtásából, miközben 100%-osan tiszta zenét hallgatunk. Néhány éve bevezették a „no selfie" zónát és a telefonparkolót is, ahová akár egész napra megőrzőbe adható a mobil, hogy ténylegesen beleszakadjunk a nyári fesztiválélménybe, és kicsit lecsatlakozzunk az online hajtásról.Műanyag nem, zöld leszA környezetbarát megoldásokra is odafigyelnek, a Word Wildlife Fund (WWF) közreműködésével igyekeznek a lehető legzöldebb megoldásokat kínálni, legyen szó energiatakarékosságról, hulladékkezelésről, egészséges „hazai" ételekről, vagy akár az idén először megnyíló kutyapanzióról a fesztivál területén. Az egyszer használatos műanyag termékeket kitiltják a vendéglátásból, és bevezetik a napelemes energiaforrásokat.– Mivel az Akhal Ménesen rengeteget süt a nap, idén először bevezetjük a napelemes megoldást az áramforrások biztosítására. A helyszínen napelemes lámpákkal, napelemes világító padokkal tölthetjük majd a telefonokat, laptopokat, és a kemping egy részén is napenergiával működnek majd a kisebb elektronikus egységek. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt megléptük, és reméljük, ezzel mi is felhívhatjuk a figyelmet arra, mennyiféleképp tudunk tenni a környezetünkért – mesélte Pásztor Anna, a zenekar frontembere.A WWF mellett a Greenpeace, a Cargonomia, a Cyclonomia, a Szegedi LMBT Közösségért Csoport és a Fatima Ház Alapítvány is ott lesz. Ők az aktívabb részvételt segítik a körülöttük élők megértésében, a bolygó védelmében.