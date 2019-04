Ráharaptak a szegediek a Varga Pékség fokhagymás, olajos kiflijére

(X)

A rozslisztből készült kovásszal nagyon nehéz bánni, ezért ritkán készítenek kovászolt rozskenyeret. Otthon is nehezen fog sikerülni, hiába divat a kenyérsütéssel való kísérletezés – mondja Varga Ferenc, a mórhalmi Varga Pékség tulajdonosa, aki elárulta, mitől összetéveszthetetlenül finom a tanyasi rozskenyerük.– Az egy kilogrammos rozskenyér 60 százaléka tiszta rozsliszt, ehhez jön a víz, só és az élesztő, adalékanyagot nem használunk. Kenyereknél, vizes zsemlénél a hagyományos kovászolós technológiát alkalmazzuk. A rozskenyérnél rá is kovászolunk. Ennek lényege, hogy sütés előtt 16 órával a felhasználni kívánt liszt 15 százalékából kovászmagot készítünk, majd 8 óra múlva rákovászolunk még 20 százalékot. Egyéni ízhatást, magasabb savfokot érünk el, így a kenyér tovább eltartható. Nagyon szakemberigényes feladat, de ez a finom íz feltétele.A 25 éves Varga Pékség a homokhátsági asszonyok hagyományos kenyérdagasztását viszi tovább. Egyedül az igénytelen rozs termett meg a Homokhátságon, ezért a régiek ebből sütöttek. Az idők folyamán a dagasztócsészében való érlelés változott, de az elv nem. A pékség ezt a hagyományt viszi tovább, persze jóval nagyobb mennyiségben készíti a kovászt.Öt mintaboltjuk is van: Szegeden a Mars téri csarnokban, a Jókai és a Katona József utcában, Mórahalmon a Röszkei úton és a Szegedi úton. Ezen kívül 180-200 Csongrád megyei üzletben vásárolható Varga-termék. A jövőben még több finom aprósüteménye, kiflije, zsemléje, töltelékes terméke jut el a boltokba. A fokhagymás, olajos kiflijükre a szegediek máris ráharaptak.