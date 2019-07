Röszkei göngyölt Szegedtől 10 percre

(X)

A Szegedtől csupán 10 percre található Forró Fogadó gyönyörű környezetben, virágos lugassal, tágas terasszal és megújult étlappal csalogatja az ebédelni vágyókat Röszkére. A fogadóban továbbra is a házias jellegű konyha dominál, de a régi kedvenceket új köntösben, új módon szervírozzák. A röszkei őrölt paprikából és fűszerekből készült pörköltről és halászléről, valamint a röszkei göngyölt húsról senkinek sem kell lemondania. Roppant népszerű a göngyölt húsba tekert mustáros-borsos sonka, sajt és csemegeuborka és az aszalt szilvával és sajttal töltött csirkemell batátával.A nemrég megújult, 31 éves Forró Fogadó múltja a dédapáig, Forró Istvánig nyúlik vissza, aki először Kecskésen a Hattyú vendéglőt vitte, majd fiával, Forró Istvánnal már a fogadó jelenlegi helyén vegyesboltot üzemeltetett. Ő utódjával, Forró Csabával együtt építette meg a fogadót, kezdetben tíz szobával. Ma már Forró Balázs vezeti a fogadót, aki nemrég az étterembe country jellegű enteriőrt varázsolt. Mint mondta, napelemmel, saját szennyvíztisztítóval, fűtésre-hűtésre alkalmas klímával szerelték fel az épületet és az éttermet. Kizárólag elektromos autókkal közlekednek – a környezettudatos szemlélet miatt.Itt egész évben zajlik az élet. Céges és családi rendezvényeket, csapatépítő bulikat, helyszíni esküvővel egybekötött lakodalmakat egyaránt vállalnak a 3 hektáros parkban. Hagyományos terítésnél 300 főig, körasztalos terítésnél 160 főig vállalja a beltéri lagzik lebonyolítását. A rendezvényeknél figyelembe veszik a vendégek egyedi igényeit, gyakorlatilag bármit el tudnak készíteni. A vendégsereget akár helyben is elszállásolják, az eredeti árakhoz képest olcsóbban.A lagziknál nincs terembérleti díj, nincsenek rejtett költségek, mint például a szervizdíj. Nem számolnak fel költséget a székszoknyáért vagy a süteményeskocsi bérleti díjáért. Profi fénytechnikájuk ingyenes. Minőségi alapanyagokból állítják össze a menüsort, melyben levest, pörköltet, 4-féle főételt, az éjféli felterítéskor plusz háromfélét szervíroznak – az egyedi igényekhez pedig egyértelműen igazodik a fogadó, mely rendelkezik csocsóval, léghokival, pingpongasztallal, sőt biliárd és darts is segíti a csapatépítésre ideérkezők kikapcsolódását.– Az a célunk, hogy a családi ebédek elköltése kellemes környezetben történjen. Itt van idő és hely is a kényelmes ebéd utáni lazításra, akár a tágas teraszon, akár a parkban, ahol a legkisebbeket játszótér is várja – mondja Forró Balázs.