Segít-e a CBD a depresszió leküzdésében?

Mindenki számára tökéletesen működő gyógyír depresszióra nincs. Azonban egy nemrég megjelent, CBD olajnak nevezett termék a felhasználók saját beszámolója szerint segíthet a depresszió tüneteinek enyhítésében.

Sokan kételkednek a CBD olaj használhatóságában, azonban az angol nyelvű online magazinokban biztató eredményekkel szolgálnak a CBD olaj depresszióra való alkalmazhatóságával kapcsolatban.

A következőkben nézzük tehát, hogy pontosan mi is az a CBD olaj, illetve megvizsgáljuk azt is, hogy a termék milyen kapcsolatban áll depresszió kezelésére használt gyógymódokkal.

A CBD olaj egy olyan természetes készítmény, amely hatalmas népszerűségnek örvend főleg az Egyesült Államokban, hiszen az egészségügy területén is vizsgálják alkalmazhatóságát. Ez főleg annak köszönhető, hogy felhasználók százai használják a CBD olajat depresszió enyhítésére, fájdalmaik csökkentésére, koncentrálóképességük növelésére és relaxációra. A CBD olaj használata során nem lehet eufórikus állapotba kerülni, és mellékhatásai szinte teljesen elhanyagolhatóak.

Tudományos kutatások szerint az agy szerotonin receptoraival képes pozitív interakcióba lépni. A szervezetben lévő szerotonin a testünk különböző részein fejti ki hatását, ezek között fel lehet sorolni az érzelmi állapotot, az érzéseket, a jólétet és a boldogságot is. A szervezetben található szerotonin szintjének kiegyensúlyozása az egyik legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni a depressziós betegségek gyógyítása során.

Az állatokon végzett kísérletek is azt mutatták, hogy a CBD olaj képes segíteni a depressziós alanyokon. A CBD olaj tartalmú készítmények stresszenyhítő hatását rövid és hosszú távon is kutatták.

Ezekben az esetekben a CBD olaj antidepresszánsként működött. Az angol nyelvű internetes irodalomban beszámolnak arról is, hogy a CBD olaj hatékonyan csökkentette a tesztalanyok idegességfokát és emelkedett koncentrációs képességük is.

Fontos azonban megemlíteni azt is, hogy a CBD olaj használói között voltak olyanok is, akik különböző mellékhatásokról számoltak be. Ezek között volt az étvágy megváltozása, a testsúly csökkenése, illetve növekedése. Voltak olyanok is, akik fáradságot éreztek a használat után, illetve hasmenésről panaszkodtak.

Mielőtt valaki tehát a CBD olajat depresszió enyhítésére próbálná meg használni, nagyon fontos, hogy orvosával konzultáljon. Ez azért elkerülhetetlen, hiszen ha a páciens még nem is mutat különösebb mellékhatást a CBD olaj használata során, ha például már valamilyen gyógyszert rendszeresen szednie kell, az interakcióba léphet a CBD olaj tartalmával, és a nem kívánt mellékhatások felerősödhetnek.

A CBD olaj megjelenési formája általában, mint nevéből is kitalálhatjuk, folyékony olaj. Ezt szájon keresztül szokták fogyasztani kapszulákban vagy cseppentők segítségével. Hatását akkor fejti ki legjobban, ha rendszeresen használjuk. A felhasználók nem számolnak be különösebb függőségről, így bármikor abba tudjuk hagyni a CBD olaj fogyasztását, nem alakulnak ki elvonási tünetek.

Végezetül továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy a CBD olaj nemrég jelent meg a piacon, mint egy új termék, amely potenciálisan csökkentheti a depresszió tüneteit, viszont a készítmények tartalmáról fogyasztás előtt meg kell bizonyosodnunk. Ezáltal véletlenül se fogyasszunk olyan terméket, amelyben nem bízunk, nem végeztünk róla valamilyen kutató munkát.

