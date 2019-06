Smink nélkül ne nősüljön!

Isle of Man Férfi Szépségstúdió

Szeged, Bartók tér

Tel.: 06 70 423 2390

Egy, csak egy férfi szépségstúdió van talpon a vidéken. Méghozzá Szegeden, de a fővárosban is csak egy olyan szalont találunk, mely a szegedifogható: a lányoknak, asszonyoknak csupán a várakozás jut, megszépülni itt kizárólag a férfiaknak szabad.Pusztán mese az alacsony fájdalomküszöbű, gyantázásba és egyetlen szőrszál kitépésébe belehaló férfiak vergődése. Az Isle of Man kliensei nem hisztiznek, derekasan állják a sarat, sőt élvezik is a kényeztetést! Pedikűr- manikűr, hajvágás, szakálligazítás, arcpakolás és maszk, arccsiszolás, szemöldökszedés és -festés, orr-, láb-, hát-, mellkas- és hónaljgyanta, fej- és teljes testmasszázs, sőt a bevállalósaknak Hollywoodi gyanta néven futó, teljes körű intimgyanta is van. A hajhullás elleni, természetes anyagokat felhasználó murán kezelésük már 2-3 alkalom után eredményt hozhat.A szeptemberben megnyílt Isle of Man minden korosztály igényeit kielégíti: a fiatalok haját kiegyenesíti, a negyveneseknek ránctalanító arckezelést ad, a legidősebbek előszeretettel kérik a pedikűrözést. Igényes szakállat varázsol, szemöldököt és hajat fest. Masszázs után az urak kényelmesen lezuhanyozhatnak. Végre egy olyan helyen lazíthatnak, ahol csakis velük törődhetnek.A szégyenlős urakra is gondolt az Isle of Man, 13 élménycsomag közül választhatják ki, mit szeretnének először kipróbálni. A szalon munkatársai azt tapasztalják, a sok külföldi vendég mellett a magyarok hamar vállnak visszatérő vendéggé.Uraim, most már tudják, mit kérjenek a párjuktól a szülinapjukra! Hiszen a szalon szolgáltatásai ajándéknak sem utolsók. Az igényesség és ápoltság nem luxus. Ha Don Juanként akarnak otthon villantani, kérjenek egy ajándékutalványt a Bartók téri férfi szépségszalonba!