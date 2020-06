Sopron nyáron is vár!

Nyaralás az erdő közepén a soproni Lövérekben. Egészség, biztonság és kalandok a család minden tagjának.

Az idei nyár más lesz. Szívesen maradunk belföldön, és örömmel keressük fel hazánk legszebb vidékeit, így a nyugati határszél is fókuszba kerülhet. Sopron és a Lővérek, a Fertő-tó, Nagycenk, Fertőd és Fertőrákos valamint Burgenland színes és ellenállhatatlan turisztikai vonzerővel bír, garantáltan nem lövünk félre, ha nyaralásunkat ebbe a régióba tervezzük. Aktív pihenéshez erdei túrákat és kilátókat, családi időtöltéshez izgalmas kalandokat és felfedezéseket ajánlunk, míg az idősebb korosztály számára komótos erdei séták, zöld nyugalom és egészséges környezet ad kellemes élményeket a Hotel Lövérben és a környéken.

Ki a szabadba!

Az erdő köztudottan egészséges és immunerősítő hatású. Orvosi kutatások tömkelege bizonyítja már, hogy a fák által kibocsátott fertőtlenítő hatású növényi anyagok, az úgynevezett fitoncidok csökkentik a stresszt, jó hatással vannak a vérnyomásunkra és növelik szervezetünkben a létfontosságú ölősejtek számát. A soproni Lővérek elismert klimatikus gyógyhely, nagyon is érdemes a soproni erdő közepére tervezni kikapcsolódásunkat, családi nyaralásunkat. A Hotel Lövér körüli erdőben egyértelműen egészséges és vírusmentes környezetet találunk, és igazán könnyű elkerülni a turista tömegeket is. Mindig jó választás a Károly-kilátó, a Ciklámen tanösvény, a Várisi sétaút vagy az Ojtozi fasor, de becélozhatjuk a Szalamandra-tó, a Fehér-úti tó, a Nagytómalom és a Kistómalom felfedezését is. Ha csak pár napra érkezünk, akkor is belefér akár több erdei úti cél is, hiszen ezek a programok pár óra alatt teljesíthetők.

Fedezd fel a Fertőt!

A közeli Fertő-tó igazi nyaralással vár. Hajókázás vagy kerékpártúra is lehet a program. Válaszd a Hotel Lövér Vakáció akció csomagajánlatát, hozd el 12 év alatti gyermekeidet ingyenesen, és fedezzétek fel a Fertő különleges hangulatát. A legalább 3 éjszakás szállodai tartózkodásba belefér minden szépség és izgalom a gyönyörű természeti környezetben. Legyen az a gólyafészkes Rust, a Fertő-Hanság Nemzeti Park tanösvényei és a kiépített kerékpárutak, családi kalandokban nem lesz hiány! A szálloda gondoskodik a megérdemelt pihenésről, és az árnyas éttermi teraszon jól fog esni a vacsora is.

Szeniorok figyelmébe!

Egészséges pihenés várja az idősebb korosztály tagjait Sopron tetején, a Lővérek szívében. Soha nem lehet megunni, évente többször is érdemes feltöltődni a klimatikus erdei levegőn, a kényelmes sétautakon. A szálloda Nyári szenior napok ajánlata 5 éjszakás turnusokban vasárnaptól péntekig várja az 55+ vendégeket jelentős árkedvezménnyel. Nemcsak a családias hangulatra és a biztonságos, immunerősítő erdei környezetre, hanem finom ételekre és kellemes társasági életre is számíthat, aki a nyári hónapokban a Lövéreket választja. Sopron és macskaköves utcácskái, fagylaltozói, borozói, zegzugos belvárosa szintén megunhatatlan program a kulturális és kulináris élményekre fogékony vendégeknek.

Az erdei wellness legjava

Az erdő is számos wellness lehetőséget kínál. Gondoljunk csak a mozgás örömére, a légzőgyakorlatok, a nyújtások fontosságára, az árnyas pihenőparkban eltöltött pihenés nyugalmára. A kerti sakk megdolgoztatja kicsit az agyunkat, az asztalitenisz lendületbe hozza végtagjainkat, miközben a csodás zöldek színorgiáját élvezhetjük, és a madarak kórusát hallgathatjuk. Napfürdő, kerti zuhany, mezítlábas tanösvény, homokos játszótér is belefér a kínálatba. Igazi természetközeli nyaralást kínál a Hotel Lövér, fedezzék fel Sopront és környékét, töltsék erdőben a nyarat!

