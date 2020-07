Stílusos nyári terasz olcsón

Tűz a meleg nyári nap, a hőmérséklet a szobában rohamosan nő. Eljött tehát újra az idő, amikor szívesebben ülünk ki a teraszra, és alakítjuk ki a saját kis oázisunkat a rekkenő hőségben – egy helyet, ahol rohanásnak és stressznek nincs helye. Te is imádod a stílusos kertibútor-szetteket, de elriaszt a csillagászati ára? Most hoztunk néhány tippet, hogyan rendezheted be a saját kis teraszod egyszerűen, gyorsan, és főleg olcsón.

#1 Berendezés nagy befektetések nélkül A teraszodat igazán egyszerűen és olcsón is berendezheted. Elég egy apró asztal, amire a kedvenc magazinod, vagy épp a reggeli kávéd teheted. Ülőalkalmatosság gyanánt, vagy mint kiegészítő, tökéletesen megfelelnek az ülőpárnák, amelyeknek kint és bent is hasznát veszed, főleg akkor, ha áthívsz néhány barátot. Ezek a párnák nagyon kényelmesek, és persze szépek is. Továbbá szükséged lehet még néhány polcra vagy virágállványra, amelyekre a kedvenc növényeid teszed majd. Nagyon jó ötlet ebben az esetben olyan növényeket választani, amelyek fokozatosan virágoznak, így mindig lesz a teraszodon egy-két csodaszép virág. Ha szeretsz kísérletezni, és szeretnéd a lazítást érdekesebbé tenni, akkor szerezz be egy menő függőágyat vagy egy felfüggesztett hintaszéket. Nem kerül sokba, és nagyon egyszerűen feldobhatod velük a teraszod hangulatát. Gyönyörű, stílusos darabokat találsz például a Vivre webáruházban is. Az árak miatt pedig nem kell aggódnod, hiszen a rendszeres Vivre akció során sokkal olcsóbban szerezheted be a kiválasztott bútordarabot. #2 Dobd fel színekkel és mintákkal Nagyon üdítően hat, és igazán stílusos az élénk színek és minták használata, éppen ezért használd te is őket a teraszodon. Kezdheted például a már említett ülőpárnákkal. Ne ragadj le egy mintánál, bátran válassz különböző színű párnákat. Hidd el, élettel telivé és vidámmá varázsolja majd a teraszod. Nyugodtan választhatsz színes vagy mintás pokrócot is, amelybe belebújhatsz a hűvösebb estéken. Hasonló friss hatást érhetsz el egy-egy színes kaspóval. Ha épp van időd, és kreatív vagy, díszítsd ki magad a virágcserepeket a saját kedved és ízlésed szerint. #3 Ne feledkezz meg a talajról A kellemetlenül hideg talaj nem túl kellemes, főleg, ha a teraszodon több időt szeretnél tölteni. Manapság a legpraktikusabb és kényelmesebb megoldás a gumiból készült teraszburkolat. Az összerakás nem túl bonyolult, a végeredmény pedig maximális kényelem. #4 Fény! Felejtsd el a hangulatromboló központi világítást. Helyette használj mécseseket, amelyeket stílusos mécsestartókban helyezhetsz el. Ha te szereted a kreatív DIY ötleteket, engedd szabadjára fantáziád, és díszítsd fel te magad a mécsestartókat néhány flitterrel, gyönggyel vagy kristállyal. Szintén minden teraszt feldobnak a manapság igazán stílusos és divatos égősorok is, amelyek nem csupán karácsonykor használhatók. Szerelj fel egy nagyobb égőkből álló égősort, vagy egy sok kisebb pontból állót, meglátod, milyen varázslatos hangulatú lesz a teraszod. Hol találsz ilyen égősorokat? Szép darabokat kínál a Pandapiac webáruház. Nézz körül, és ha valamelyik igazán megtetszik és jól mutatna a teraszodon, vásárold meg olcsóbban a Pandapiac kuponkód segítségével. Az így megspórolt pénzt pedig további szép kiegészítőkre költheted majd. #5 Saját tér Abban az esetben, ha a teraszod pont a szomszédokkal szemben található, vagy az utcára néz, biztosan szeretnél elrejtőzni a kíváncsi tekintetek elől. Hogyan lehetséges? Van egy nagyon egyszerű megoldásunk. A teraszod elé ebben az esetben helyezz el néhány magasabb növényt – például bambuszt. Egy ilyen apró trükkel máris kialakítottad a kis magánszférád, és élvezheted a pihenés minden percét. (x)