Szakmaiság, dinamizmus, tradíció – ezt kínálja Makó első patikája

„Nagypatika”. Fogalom a makóiak körében. A sokáig Isteni Gondviselés néven ismert, helyi Kígyó Patika fiatal vezetése 10 éve a magas fokú szakmaiság, segítőkészség, kedvesség mellett tette le a voksát. Ezért patikusai a makóiaktól úton-útfélen mosolyt kapnak cserébe.

Aligha akad olyan makói, aki ne járt volna még a fürdő szomszédságában található, a helyiek körében csak „Nagypatikaként” emlegetett Kígyó Gyógyszertárban. Itt a Nagyfalusi-Kómár család 10 éve nagy felelősséggel végzi az egészség megőrzését és a gyógyítást. A patika pedig a minél színvonalasabb ellátás érdekében csatlakozott az egymást segítő magánpatikákat összefogó Kulcs Patikákhoz.

A Széchenyi téri patikában a betérő turisták is könnyen boldogulnak, mert a gyógyszerészek angol és román nyelven is beszélnek. Az évek során a személyes kapcsolat nem csak a törzsvásárlókkal alakult ki – az odafigyelés itt mindenkinek jár. Persze a jobb kedvezmények, a játéklehetőség elsősorban őket illeti meg.

A „hagyományos” tevékenységek – vagyis a vény- és nem vényköteles gyógyszerek kiadása – mellett a magisztrális, vagyis a helyben készített gyógyszerekkel, vitaminokkal, homeopátiás és betegségmegelőzést segítő készítményekkel, immunerősítőkkel, gyógyteákkal, tápszerekkel, étrend-kiegészítőkkel is kiszolgálja vásárlóit.

Nagy a vásárlói bizalom a folyamatosan képzett és nagy gyakorlattal rendelkező szakgyógyszerészek és szakasszisztensek felé, akik magas fokú gyógyszerészi gondozást végeznek: szükség szerint orvosok segítségével adnak tanácsot a pácienseknek. A fiatalok bőr- és hajproblémákban, az idősek fájdalomcsillapításban, a családok a megelőzésben kérhetnek segítséget. Havonta elérhető az ingyenes dermokozmetikai tanácsadás.

A patika évek óta családbarát szolgáltatóhely, amit a minisztérium is elismert. Figyelemmel kíséri, segíti nemcsak a betérő családokat, hanem a munkatársak családi életét is: ha otthon kevesebb a gond, a gyógyítómunka is jobban megy.

Isteni Gondviselésként itt a makói Kígyó! Makó első patikája, az Isteni Gondviselés 1773-ban nyitott meg, és egészen a második világháborút követő évekig egymás után több helyi gyógyszerészcsalád birtokolta, majd állami tulajdon lett. A rendszerváltozással megtörtént a gyógyszertár privatizálása: makói patikavezetők vásárolták meg a ’80-as évek óta Kígyó Patika néven működő gyógyszertárat. 2010-ben Dr. Kómár Mária Phd szakgyógyszerész makói családja hívására vállalta el a gyógyszertár vezetését, azóta ismét egy családi vállalkozás segíti és gyógyítja a makói és a környékben élőket. A minél színvonalasabb ellátás érdekében csatlakozott az épp 10 éves Kulcs Patikákhoz, amely az egymást segítő magánpatikákat fogja össze.

Makói Kígyó Patika

Makó, Széchenyi tér 8, 6900

(PR)