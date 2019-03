Szavazzon a megye szépére!

(X)

12 lány került a Hagymatikum Miss Alpok Adria Szépségverseny Csongrád megyei döntőjébe egyenes ágon, a zsűri által beszavazva. A facebookos közönségszavazás vigaszágas nyertese pedig tizenharmadikként Vrabély Adél.17 éves vagyok. Jelenleg Szegeden tanulok. Számomra nagyon fontos az egészséges életmód és a rendszeres sportolás. Életem nagy részét a mozgás teszi ki, és a későbbiekben szeretnék ezzel kapcsolatosan az embereknek segítséget nyújtani. Pozitív gondolkodásomnak köszönhetően mindenben csak a jót látom. Szerintem egy lány akkor a legszebb, ha BOLDOG, és ehhez elengedhetetlen a pozitív életszemlélet. Kitartó személyiségnek tartom magam, és a szavahihetőségemet minden helyzetben megmutatom. Szeretem a kihívásokat, és úgy gondolom, hogy minden kihívás, amivel megbirkózunk, azzal többek leszünk.19 éves vagyok. Párommal élek Szegeden. Számlás ügyintézőként dolgozok egy telekommunikációs cégnél. Nagyon érdekel a divat világa. Sminkesnek tanulok, mivel az édesanyukám nyomdokaiba szeretnék lépni. Szerintem a szépség nem csupán a külső adottságokon múlik, hanem a finom lélek, a kedves megnyilvánulás és az embertársaink iránti tisztelet éppúgy fontos szerepet játszik abban, hogy kit is látunk szépnek.Hamarosan betöltöm a 18. életévemet. Ebben a tanévben szerzem meg az érettségi bizonyítványomat. Szívem mindig is művészeti irányba húzott, így közel áll hozzám a divattervezés. Azért jelentkeztem erre a versenyre, mert már régóta vonzott a modellkedés, szerettem volna ebben is kipróbálni magam.19 éves vagyok. Ebben a tanévben szerzem meg az érettségi vizsgámat a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában, majd fogászati asszisztens szakon szeretnék továbbtanulni. Minden sportágban kipróbáltam már magam, és ezért is szeretek sportolni. Néhány közülük: balett, football, kosárlabda, atletizáltam és röplabdáztam is. Energikus és életvidám lány vagyok. Jelenleg a szabadidőm nagy részét a munka és a tanulás tölti ki.21 éves vagyok. Jelenleg óvodapedagógiát tanulok, és célom egy gyógypedagógus diploma megszerzése is. Gyakorlatom során találkoztam olyan gyerekekkel, akik integráltan kerültek a csoportba, és megtapasztalhattam, hogy milyen csodálatos érzés az, amikor egy sérült gyermekkel együtt elvégezhetek egy tevékenységet. Célom, hogy a sérült gyermekeknek is teljes, boldog életet biztosíthassak a jövőben. Úgy gondolom, hogy a verseny által még felfedezetlen oldalamat ismerhetem meg.20 éves vagyok, Szegeden élek. Békéscsabán tanulok turisztika szakon. 6 éve röplabdázom, és imádok futni. Szeretek utazni, új embereket és kultúrákat megismerni. Úgy gondolom, életünk minden perce tartogat valami izgalmasat, és egyet sem szabad elpazarolni. Kitartó és elszánt vagyok a céljaim elérése érdekében.16 éves vagyok, és Makón élek a családommal. Ez az első szépségverseny, amire jelentkeztem, mert hajtott a kíváncsiság. Egy szerencsés helyzetnek köszönhetően elkezdhettem foglalkozni a modellkedéssel. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a lehető legjobbat teljesítsem és a kitűzött céljaim elérjem.15 éves vagyok. Szegeden élek a szüleimmel és két testvéremmel. Szabadidős elfoglaltságom a társastánc. Azért jelentkeztem a versenyre, mert szeretek emberek között lenni és nagyon érdekel a szépségipar. Úgy gondolom, hogy ebben a szakmában nagyon sok tapasztalatot tudok szerezni.17 éves vagyok. Jelenleg Kübekházán élek a szüleimmel. Hobbim a lány football. Azért jelentkeztem a versenyre, mert szeretnék a szépségiparban dolgozni és tapasztalatot gyűjteni.16 éves vagyok. A szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban tanulok média tagozaton. Életem nagy részét a művészet tölti ki, így szabadidőmben fotózok, énekelek és rajzolok. 4 évig furulyáztam és fuvoláztam. Jelenleg C osztályos versenytáncos vagyok a Pro-Art Táncstúdióban. Ha tehetem, a családommal és a barátaimmal kirándulok és utazok.15 éves vagyok. Vásárhelyen pincérnek tanulok a Corvin Mátyás Szakgimnáziumban. Szabadidőmben sportolok és a barátaimmal vagyok, de emellett nagyon szeretek táncolni. A szépségversenyt nagyon jó lehetőségnek gondolom, hogy kipróbálhassam magam és még nyitottabb legyek az új dolgok megismerésében.