Szegedi elhelyezkedés? Így a legegyszerűbb!

Az elhelyezkedés egyik életkorban sem egyszerű. Nagymértékben megkönnyíthető azonban a dolog, ha nagyvárosaink valamelyikében próbálkozunk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a régiók rohamosan fejlődnek, és a külföldi beruházók is előszeretettel vetik meg a lábukat nálunk.

A nagyvárosokban már csak a lakosság száma miatt is sokkal több a kereskedelmi egység, melyek egyértelműen munkalehetőséget kínálnak, de az ipari létesítmények és a szellemi szolgáltatást nyújtó cégek is szép számmal megtalálhatóak ezeken a területeken. Kecskeméthez, Debrecenhez vagy például Győrhöz hasonlóan Szeged is remek lehetőségeket tartogat azok számára, akik biztos, jól jövedelmező munkát szeretnének magukénak tudni.

Tájékozódjon online!

Az internet kitűnő segítőtársnak bizonyul vásárlás, kapcsolattartás, és tájékozódás kapcsán is. Nem véletlen, hogy az általa kínált előnyöket sok álláskereső is kihasználja. Vannak olyan apróhirdetési oldalak, mint a Maxapro.hu, ahol számos kategóriában elérhetőek az apróhirdetések, közöttük az állásajánlatok is. Ezeken felül kifejezetten álláskeresésre specializálódott oldalakkal is találkozhatunk a világhálón. Érdemes olyan portál mellett letenni a voksot, amely folyamatosan frissülő hirdetésekkel várja az érdeklődőket. Az online hirdetések egyébként azok számára is ajánlottak, akik saját szolgáltatásaikat szeretnék hirdetni.

Csak a végzettség számít?

Hazánk nagyvárosaiban, így Szegeden is nagy népszerűségnek örvendenek az oktatási intézmények. A felsőoktatásban való részvétel sokak számára ma már egyértelműnek számít, és az akár több diplomától is azt remélik, hogy majd biztos, jól jövedelmező munka is vár rájuk. Tény, hogy bizonyos szakmákban ez így is van, de sokszor tapasztalni azt is, hogy csak a végzettség nem elég. Ugyan vannak olyan szakmák, ahová a szakirányú végzettség mintegy belépőnek számít, de gyakran előfordul, többre is szükség van a karrierhez. A magabiztosság nélkülözhetetlen, ez ugyanis már az állásinterjún meggyőző lehet. Az értelmi intelligencia mellett az érzelmi sem elhanyagolható, ez ugyanis sokat segíthet abban, hogy mindig a helyzetnek és a beszélgetőpartnernek megfelelően viselkedjünk.

Motiváltság és magabiztosság

Álláskeresés kapcsán érdemes azt is átgondolni, mennyire vagyunk alkalmasak egy – egy munkakör betöltésére. Hiába ugyanis a szakmai felkészültség, ha az emberi tényezők megnehezítik az érvényesülést. Ugyanakkor célszerű hinni önmagunkban, ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy magabiztosan vegyük az akadályokat a munka világában. Pályakezdőként sokan nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a legtöbb munkakörben már legalább 1-2 éves tapasztalatot várnak el a cégek. Ez azonban ne riasszon vissza senkit. Ha határozottan, lendületesen és tele célokkal áll neki a jelentkezésnek és az állásinterjúnak, akkor könnyen lehet, hogy megnyerőbb lesz, mintha tapasztalattal, ámde motiválatlanul tenné ezt. Az emberi tényezők manapság minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bírnak, de természetesen a szakmai tudás sem elhanyagolható az érintett területeken.

Tanulni tehát még mindig megéri, de érdemes olyan területet választani, amit minden ízében magunkénak érzünk. Ha ez ugyanis nem így lesz, akkor már a tanulással töltött évek alatt is hiányzik majd a motiváció, utána pedig könnyen lehet, hogy nem is a területen keresnek az érintettek munkát. Soha nem tudhatjuk, hova sodor az élet, de ha olyannal foglalkozunk, ami igazán közel áll hozzánk, annak előbb vagy utóbb garantáltan meglesz az eredménye. Íme néhány szegedi állás ajánlat azoknak akik éppen most keresik a munkahelyüket.

