Szegedi e-sportolók az országos élbolyban

Mi az az e-sport? A mai tízen-, huszonéveseknek egyértelmű, az idősebb korosztálynak viszont nem árt a felzárkózás a mai virtuális világ ínyencségeihez. Az elektronikus sport, vagyis e-sport résztvevői versenyszerűen foglalkoznak különböző videójátékokkal, ezért a játékos megjelölés mellett e-sportolóknak is nevezik őket.Tavaly év végén indult az első hivatalos magyarországi e-sport bajnokság, amely 5 különböző játékot foglal magába, és a más sportágakból már jól ismert ligarendszert és szabályzatot követi. Jelenleg aa térség egyik legkomolyabb bajnoksága, ahol a szegedi LvL Up e-sportolói a Hearthstone és PUBG kategóriák bajnokságaiban is hasít.A virtuális és társasjátékok szerelmeseit, a közvetítések lelkes figyelőit szólítja meg a szegedi, ahová bárki beugorhat egy jó sörre vagy kávéra, és közben vérbeli „gamereket", „geekeket" vehet szemügyre - vagy éppen ő maga is azzá válhat. Az e-sport bár élmény páratlan! Kár lenne kihagyni!A szegedi LvL Up csapata már több mint három éve szervezi a Dél-Magyarország e-sport életét. A kezdeti versenyek és e-sport rendezvények lebonyolítása után 2017-ben megnyitotta Magyarország első vidéki e-sport bárját. Azóta Debrecenben és Szombathelyen is nyílt LvL Up, és a folyamatos fejlődésnek köszönhetően mára már több mint 10 ezer főt számlál a rajongótáboruk.A LvL Up-os srácok egy szakosztályt is létrehoztak, amely teret ad a különböző játékok versenyzőinek, versenycsapatainak kinevelésére és menedzselésére. Jelenleg több mint 40 igazolt taggal rendelkeznek, számuk pedig folyamatosan nő - hála az egyre felkapottabb e-sport kultúrának.A szegedi csapatot most már az ország legeredményesebb egyesületei között tartják számon, mivel 2018-ban Heartstone és Clash Royale játékokban a hazai ranglista legjobbjai voltak, valamint a PUBG csapatuk a novemberben megrendezett PlayIT-n a 3. helyet érte el, és jelenleg is vezeti az idei bajnokságot. FIFA- támogatottuk az ország legjobb 10 játékosa között van, és mindemellett több más játékban is nagyon szépen szerepelnek gamereik.