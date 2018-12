Szilveszteri Valdor virsli

2 csomag Valdor Natúr Vursli

1 csomag leveles tészta

szezámmag

egész köménymag

1 db tojás

(x)

A virsli igen sokoldalú, hiszen saláták, főzelékek, levesek népszerű feltétje. Fogyasztható egyben vagy felkarikázva, zsömlébe téve, melegen vagy hidegen tálalva is. Virslit az 1800-as években készítettek először, amely Johann Georg Lahner hentes nevéhez fűződik. A kétféle darált húsból készített masszához sót, fűszereket kevert, és meghatározott mennyiségű vizet adott. Az így megalkotott krémes jellegű pasztát kézi töltővel juhbélbe töltötte, majd enyhén megfüstölte és világhódító útjára indította. Ma már számos ízesítésben megtalálható, lehet füstölt, sajtos, csípős és hagyományos natúr ízesítésű.Ha házigazdaként szilveszteri összejövetelt szervezünk, vendégeinket elkápráztathatjuk valami különleges harapnivalóval. A virslit használhatjuk töltelékként pogácsába, kiflibe, tekerhetjük baconbe és készíthetünk hozzá mártogatóst is. Bármilyen formában is készítjük el a virslit, hagyományos szilveszteri ételként vagy sós falatkákként, biztosan nem marad senki éhes.Receptekért keressék fel a www.hungerit.hu vagy www.facebook.com/hungeritvaldor oldalakat.A Hungerit Zrt. mintaboltjaiban valamennyi ízesítésű virsli megtalálható. Válasszák ki az ízlésükhöz legközelebb állót, és köszöntsék a 2019-es évet Valdor virslivel!Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Hungerit Zrt.Ajánlunk egy könnyen elkészíthető, vendégváró Virslis koszorú receptet.Hozzávalók:Elkészítés:A virsliket először vágjuk félbe. A leveles tésztát terítsük ki vágódeszkára, majd vágjuk félbe hosszában, és csíkozzuk fel kb. 3 cm széles csíkokra. A félbevágott virsliket tekerjük bele a tésztába, és rakjuk kör alakban egymás mellé egy tepsibe, sütőpapírra. Ha kialakult a koszorú, kenjük meg a felvert egész tojással, és szórjuk meg egész köménymaggal és szezámmaggal. Tetszés szerint variálhatjuk tökmaggal vagy lenmaggal is. Ha kész, 190 C-fokon kb. 25 percig sütjük.Jó étvágyat kívánunk!