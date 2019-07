Sztárdömping a SZIN-en!

Amikor az ország fesztiváljai már lecsengtek, a Szegedi Ifjúsági Napok még mindig lehetőséget ad egy utolsó, nagy bulira. Magyarország legnagyobb múltú fesztiválja az egyik legjobb hangulatú rendezvény a hazai pályán, ahol jó a zene, szép a város, vonzó a folyópart és nem utolsó sorban olcsó a SZIN-bulizás.



Annak ellenére, hogy a SZIN a legzsebbarátabb buli, évről évre felsorakoztat – a hazai élvonal mellett – több nemzetközi sztárt is. Többek között fellép a holland származású DJ, zenei producer, a világ legjobb DJ-i között számon tartott, a DJ Mag Top 10-ben évek óta biztos helyet foglaló Nick van de Wall, azaz Afrojack.

Velünk lesz a SZIN-en a brit electropop és dancepop, de a klasszikus zenével is operáló világsztár zenekar, a Clean Bandit. A különböző releváns slágerlistákon töretlenül élmezőnyben járó Clean Bandit Rather Be című száma 2015. februárjában az 57. Grammy díjkiosztón megkapta a legjobb dalnak járó díjat is, a Sean Paullal és Anne-Marie-val készített Rockabye-t pedig több mint két milliárd ember nézte meg a legnagyobb zenemegosztó oldalon. Legújabb, What is love? című albumukat Magyarországon először a SZIN-en hallgathatjuk meg élőben.



Érkezik a spanyol származású, de Berlinben élő - mindössze 28 éves - Alvaro Soler is, akivel itt találkozhat először élőben a hazai fesztiválközönség. A barcelonai Soler leginkább spanyolul megírt, latinos hangulatú tánczenéi azonnali közönségsikernek örvendtek, legismertebb dala a Sofia, ami hetekig szerepelt a magyar slágerlisták élén is. Tavaly ősszel pedig Megjelent Alvaro Soler legújabb albuma, a Mar De Colores.

Szegedre tart a techno lemezlovasok thai hercegnője, Nakadia is és visszatérő vendég - a közönség nagy örömére - a fergeteges bulikat produkáló Dubioza Kolektiv. Hazai fesztiválok közül először a SZIN-en lép fel a Tomorrowland, az Ultra Music Festival és a legmenőbb amerikai és európai klubok visszatérő fellépője, Salvatore Ganacci, akinek legújabb száma, a Horse, idén áprilisban jött ki és lassan 10 millió megtekintést számlál a legnagyobb videómegosztón. Jay Hardway neve pedig már ismerős a hazai rajongóknak, ő olyan ikonokkal dolgozott együtt mint pl. Martin Garrix a Wizard, Spotless, Voodoo és az Error 404 számokon.



