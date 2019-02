Születésnapi főzőshow és telt házas Séfháború - Március a Monster Downtown hónapja lesz!

Születésnapi Főzőshow – baráti, látvány sütés-főzés a Konyhafőnök sztárjaival!

A Monster Downtown konyhájában: Meczker Tamás, Pallag Dávid

2019. március 2., 11:00–23:00



Monster Downtown – Baromfiudvar Séfháború 3.0

Bernáth József vs Downtown Crew

2019. március 9., 17:00–23:00



Monster Downtown – itthon vagy!

Szegeden, a Belvárosi Mozi mellett

Asztalfoglalás: 547-988

Szeged új generációs, kézműves éttermében kő kövön nem marad: március első szombatján a Konyhafőnök sztárjai, Meczker Tamás és Pallag Dávid sütnek-főznek a kézműves étterem vendégeire, egy héttel később pedig jön a szegedi tavasz legnagyobb kulináris összecsapása, a pár nap alatt telt házassá lett Séfháború 3.0, az Európa legjobb Michelin-csillagos éttermeit megjárt, nemzetközileg is etalonnak számító Bernáth Józseffel.„Borzasztóan hálásak vagyunk a vendégeinknek" – kezdett bele Mizsik Attila szakácsmester-tulajdonos, aki elmondta, maguk is meglepődtek azon, mekkora lelkesedéssel, mennyi pozitív visszajelzéssel, biztatással, gratulációval üdvözölték a szegediek a minden porcikájában megújult Monster Downtownt. „Erődi Tamás üzlettársammal és a kollégáinkkal úgy döntöttünk, hogy egy minden eddiginél nagyobb, születésnapi öröm sütés-főzéssel és három igazi gasztro-ikonnal mondunk köszönetet a világ legszeretnivalóbb vendégeinek."A II. Születésnapi Főzőshow keretein belül, március 2-án nyitástól zárásig Meczker Tamás és Pallag Dávid, a Konyhafőnök c. reality titánjai sütnek-főznek a Downtown vendégeire, akik csakis ezen a napon kóstolhatják meg a két ifjú séf születésnapi menüsorát. A konyhai történéseket az étterem kivetítőin nonstop szemmel követhetjük majd, hiszen, ahogy Attila fogalmazott: „a Monster Downtown konyhájában nincsenek titkok". A délelőtt 11-től este 11-ig tartó, maratoni gasztro-ünnepet belépődíjmentesen látogathatjuk (az asztalfoglalás erősen ajánlott az 547-988 számon – a szerk.), a felszolgált ételek normál Downtown áron várják majd az új generációs gasztronómia szerelmeseit. A frenetikus hangulatról az esti órákban Mits Marci szaxofonvirtuóz gondoskodik majd.Minden eddiginél nagyobb durranásnak ígérkezik a harmadik Séfháború, ahol a Monster Downtown mesterszakácsai gondoltak egy merészet, és egy igazi gasztro-ikont, a Konyhafőnök című műsor zsűritagját, a párizsi Musee d'Orsay és több londoni, lyon-i Michelin-csillagos étterem mesterszakácsát, Bernáth Józsefet hívták ki egy grandiózus, 3 plusz 3 fogásos kulináris összecsapásra. A március 9-én esedékes rendezvényre alig pár nap leforgása alatt az összes jegy elkelt. Az étterem tulajdonosai szerint ez nem véletlen, hiszen ahogy büszkén említették: „Szeged a kifinomult ízlésű, igényes gasztrofanatikusok városa!"