Tagozati és térségi beszámoló ülések a kamarában

A tagozatok beszámoló üléseit Szegeden, a Kamarai Székházban (6721 szeged, Párizsi krt. 8-12.) rendezik meg. Ezek sorát 2019. február 21-én az Ipari Tagozat rendezvénye nyitja, majd március 5-én a Kézműipari Tagozat ülése követi. Az Ipari és Kézműipari Tagozat ülésén a beszámoló mellett a 2019. évi tervezett munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekről is szó esik. A tagozati beszámolókat a Kereskedelmi és a Szolgáltató Tagozat közös, március 12-i ülése zárja egy Digitális KKV Nap keretében.



A térségi üléseken a kamara megyei és térségi vezetői beszélnek a 2018-ban elvégzett feladatokról, valamint a 2019-re vonatkozó tervekről. Az első ilyen esemény 2019. február 27-én lesz Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényközpontban, ahol a város, a kamara és a Szegedi Tudományegyetem egy szándéknyilatkozatot ír alá a fiatalok régióban tartása és vállalkozóvá válásának segítéséért. Másnap, 2019. február 28-án a CSMKIK Hódmezővásárhelyi Városi Szervezete tart beszámolót, melyet egy munkavédelmi és munkaügyi fórummal is egybekötnek a Lánc utca 7. szám alatti kamarai irodában.



A Kistelek térségi szervezet március 6-án tartja ülését a polgármesteri hivatalban, ahol Nagy Sándor polgármesterrel is konzultálhatnak a jelenlévők, míg ugyanezen a napon a Csongrád térségi beszámolón Bedő Tamás polgármesterrel kiegészülve várják gazdasági fórumra a vállalkozókat, és egy kerekasztal-beszélgetés lesz Csongrád város szakképzésének helyzetéről, az iskolák, vállalkozások, önkormányzat, kamara együttműködéséről.



A gazdasági önkormányzat Szentes térségi szervezete március 7-én az Aranykalász Étteremben várja a résztvevőket. Makón március 19-én a polgármesteri hivatalban gyűlnek össze a vállalkozások képviselői, akikhez Farkas Éva Erzsébet polgármester is szól majd.

Az eseményekről bővebben a kamara honlapján, a www.csmkik.hu oldalon olvashat, ahol egyben jelentkezését is leadhatja!

