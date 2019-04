Tavaszi premieráradat és ezernyi nyeremény a Pizzamonsternél

Pizzamonster Streetfood és Grill

Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5.

Rendelés, egyben nevezés a Mázlista Április nyereményjátékra:

www.pizzamonster.hu

A csajos tejszínes-gombás gnocchitól kezdve a barbecue orgiának ígérkező Sheriff Pizzán át a bestiális ízvilágú Beef & Jalapeno burgerig rengeteg az újdonság, de a meglepetések sora még korántsem ért véget: az idén 5 éves étterem egy grandiózus nyereményjátékkal és egy közelgő nagy dobással pörgeti fel a szegedi tavaszt.„Tavaszi fáradtság helyett tavaszi láz ütött be séfjeinknél" – mesélte nagy mosollyal a Pizzamonster alapítója, Mizsik Attila, aki büszkén mesélt arról, hogy a jól megszokott pizza és streetfood ételeik mellé 20 újdonságot kreáltak a Vásárhelyi Pál utcai étterem szakácsai. „A srácok most aztán tényleg mindenkire gondoltak: a családok nagy kedvence lesz a fokhagymás pecsenyével, óvári szelettel, sajtba tekert roston csirkemellel feltuningolt, csúcsminőségű, egyben gazdaságos Magyaros Fatál; a streetfood őrültek számára kreáltunk egy extravagáns Beef & Jalapeno burgert és garantált tavaszi kedvenc lesz a Pikáns Csirkeragu fusilivel" – áradozott Attila. A rengeteg újítás mellé egy nagyszabású nyereményjátékkal lepik meg a monstereseket: április végéig, a napi kiszállítók között nap mint nap fantasztikus ajándékok találnak gazdára, a Szegedi Szabadtéri Játékok belépőktől kezdve a Pizzamonster meghívásokig, összesen közel 300.000 Ft értékben.Az alapító-tulajdonos sejtelmesen azt is elárulta, hogy egy vadonatúj, egyszerre otthonos és szupermodern Pizzamonster étterem megnyitásán dolgoznak gőzerővel, amely minden bizonnyal hatalmas kedvenc lesz a rókusiak körében.