Tegye fel a kezét, aki jó fej főnök akar lenni!

Alig hiszem el, hogy a hosszú évek hagyományaival szakítva végre valami eredetivel rukkolt elő karácsonyra a vezérkar. Mert hát, ugye, minden karácsonykor megkaptuk a középkategóriás bort meg a három szem szaloncukrot, és csak a bajszunk alá morogtuk, hogy futná ott nagyobb ajándékra is. De ki törődik ma már ezzel, amikor végre eldicsekedhetek a barátnőknek a szuper munkahelyem szuper főnökeinek még szuperebb ötletével, hogy lássatok csodát, olyan ajándékot kaptunk, de mindenki ám, hogy ti ilyet biztosan nem?Az egész nem került sok időmbe, rohannom sem kellett, csak besétálni az egyik munkahelyi irodába, ahol halk zene, diszkrét körülmények és ügyes kezű szakember várt. Leültetett egy masszázsszékre, öltözéssel-vetkőzéssel nem kellett az időt húzni. Megkérdezte, hol fáj a legjobban a hátamon, vállamon, aztán szépen végignyomkodta a nyakamat, hátizmaimat, pontosan rátapintva a legkényesebb pontjaimra. Csupán 15-20 percbe telt, mégis a nap legkellemesebb, legüdítőbb része volt. Olajmentes, zsigerig hatoló, fájó és élvezetes egyszerre.Nem is értem, miért nem járok masszőrhöz, amikor tökéletesen megszabadít a stressztől. Lehet, hogy a főnökeim is azért ezt találták ki ajándéknak, mert az év végére mindenkit sikerült totálisan kiborítaniuk, és lazulásra szorulunk? Vitán felüli, hogy most jár nekik a piros pont – a sok fekete mellé.Apropó, ajándék! Állítólag ennek a masszírozós vállalkozásnak ajándékutalványa is van. Na, ezzel rövidre is zárhatom a „mit adjunk karácsonyra?" kérdéskört! Ennek örülni fog az anyám, a férjem, az anyósom, a lányom, a barátnőm, még a pasija is. A Gordiusz Masszázs Stúdiónál online is rendelhetek ajándékutalványt, az e-mail-címemre megküldik, így megspórolom magamnak a rohangálást is!