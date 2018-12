Téli divattrendek a Livello di Vita márkától

(x)

2018 telén jellemző a kockás, illetve az ocelot minta visszatérése. A Livello di Vita tervezőit azért inspirálta a kockás minta, mert nem csak feltűnő, hanem egyszerre nőies és szexi. Bőrrel kombinálva ez a retro minta fényűzőbb, mint valaha. Hálás motívum, nagyon könnyen variálható a piros, fekete és szürke darabokkal.A leopárdminta – bár igazán sosem ment ki a divatból – idén ősszel kiemelkedő szerepet kapott a kollekciókban. Már önmagában is nőies és kihívó, és ízlésesen kombinálva bátran beemelhető a ruhatárba.Minden, ami fényes és csillog, trendi idén télen. Megfigyelhetjük a ruhákon jellemző fényes és fémes felületeket. A korábban említett casual trend jegyében kedvelt farmerek is csillogóbbá válnak idén ősszel. A hétköznapjainkat kiszolgáló kulcsdarabok most kövekkel, gyöngyökkel és kitűzőkkel válnak nőiességet sugárzó elegáns főszereplővé ruhatárunkban.A Livello di Vita márka kollekciójában is fontos szerepet játszanak a lurexes szálak, a cuki, már-már giccses részletek – a ruhákon és díszítésükben egyaránt. Különleges újdonság a nadrágokat díszítő színes szalag. A fényes, csillogó felületek nemcsak a felsőkben, hanem a szoknyákban, nadrágokban is megjelennek.Az ünnepi időszakban divatosak a figyelemfelkeltő, egyszínű loknis vagy nyakkendős blúzok, a fodros nadrágok és az intarziás pulóverek. A lezser kényelem jegyében a motorosdzsekik, a könnyed kötött kardigánok, pulóverek nyújtanak kényelmes viseletet a mindennapokra. Legyen finom, puha érzés belebújni a ruhába! – ez inspirálta a Livello di Vita márka téli kollekcióját.Nélkülözhetetlen darab az egyberuha is – nem árt, ha egyszerre nőies és játékos. Itt bátran hordhatjuk a legtrendibb színeket és fazonokat sportos kiegészítővel kombinálva.A színek tekintetében folytatódik a „sárgaláz", az ősz-tél legmeghatározóbb színei a sárga árnyalatai. A ceylon sárga nemcsak ruházatban, hanem kiegészítőnkben is uralkodó. A mély, elegáns, kékeszöld árnyalat, amely igazi ínyencség az idei évben, eleganciát és kifinomultságot kölcsönöz viselőjének.Dominál a púderszín is: ez a hálás árnyalat delfinkékkel és vöröses-bordó színekkel kombinálva kifejezetten üde foltot jelentenek a hidegebb napokra.Ünnepelje velünk márkánk 25 éves fennállását!Finom anyagok, nőies fazonok, csillogás, minden, ami egy tökéletes ünnepi megjelenéshez szükséges! Márkaüzletünkben december 16-ig 25% kedvezményt adunk termékeinkre, hogy még szebb legyen az ünnepi időszak kezdete! Hosszított, ünnepi nyitvatartással várunk a hét minden napján a Tisza Lajos krt. 51. szám alatt.