Tíz százalék kedvezmény a 10 éves Tapéta-Varázsban

Ez az akcióval egybekötött jubileumünneplés főleg azoknak jön jól, akik idén lakásrenoválást, felújítást terveznek. Nekik már most végig kell gondolni, mi, merre, hány méter – főleg tapétából. A Tapéta-Varázs munkatársai a széles kínálat mellett személyes tanácsadással is segítik vásárlóikat: kiszámolják az illesztésekhez szükséges ráhagyásokat, a ragasztó és a tapéta mennyiségét.A készleten lévő kollekcióban több mint 300-féle tapéta, illetve dekortapéta, bordűr, fali dekoráció (falmatrica) gyermek és felnőtt kivitelben, öntapadós és mosható tapéta, poszter szerepel, de több ezer katalógusban lévő terméke alapján megrendelésre is teljesítik az egyéni igényeket, amely ugyanúgy megtekinthető a kis üzletben.– Az emberek 3–4 évente szánják rá magukat a tapétázásra, de egy gyors megújulásra bármikor szükség lehet – például albérlőcserénél, élethelyzet-változásnál – magyarázza Daróczi Zsuzsanna, a családi vállalkozás üzletvezetője – hozzátéve, hogy az érdeklődőket szükség esetén tapétázási gyorstalpalóban is részesítik: – Vásárlás előtt igyekszünk a vevőt kicsit megismerni, hogy a lakásához, személyiségéhez illő, jó választásban segítsük.Aki szorgalmasan követi a divatot, annak jó tudni, hogy az éves új kollekciók – a trendeket diktáló frankfurti szakmai hét és szakkiállítás után – mindig az év első hónapjaiban érkeznek meg az üzletekbe. 2019 színe a korallvörös, egy kis arany „beütéssel", csillogással.A tapétavásárláshoz szükség lesz a fal hosszára és magasságára; ez alapján lehet kiszámolni, mennyi anyagot és ragasztót kell venni. Érdemes fotót vinni a helyiség falairól.A rendelési idővel mindenképpen számolni kell!A tapétázást a fűtési szezon után érdemes beiktatni, amikor a falak kezdenek átmelegedni.Idén is nagy hangsúlyt fektetnek a gyártók a dekortapéták változatos felhasználásának bemutatására, megismerésére. A függőlegesen csíkos mintázat a falat magasítja, de a fal szélességét optikailag csökkenti – mindig függőzzük ki a falat, nehogy „eldőljenek" a csíkjaink.Ha keskenyebb falszakaszt szeretnénk tapétázni, a csíkos mintát érdemes keresztben felragasztani.A kockás, karikás minta mozgalmasabb helyiségekbe, konyhába, folyosófalra, nappaliba ajánlott.Továbbra is hódít a virágminta: ez hálószobába, nappaliba ajánlott. Az apró virágos, angol stílusú minta egész térben mutat jól, a nagyobb virágmintával viszont óvatosan kell bánni; ezek nagy felületben szűkíthetik a teret, így ezekkel inkább csak dekoráljunk.Konyhába, fürdőszobába, WC-be a mosható tapéták, dekortapéták kimondottan ajánlottak, mert könnyen takaríthatóak.Az öntapadós tapéták bútorra, fa- és fémfelületre, üvegre kiválóak – választék ezekből is van bőven! Nem kell mindjárt új bútor, egy kis kézügyességgel a kisebb sérüléseket is eltakarhatjuk, akár egy új enteriőrhöz igazíthatjuk.A fotóminőségű, fotópapírra nyomtatott poszterek most reneszánszukat élik: térnövelő hatásuk egész falfelületen alkalmazva jelenik meg.Ha a vásárló végképp tanácstalan, a szaküzlet az ötletelésben és a megvalósításban is segít. Forduljon bizalommal a 10 éves Tapéta-Varázshoz!