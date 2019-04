Új telephelyre költözött a Hirschmann-Triax Antenna Szaküzlet és Szerviz

(X)

Ha tv, rádió, mobiltelefon, autórádió, SAT, DVB-T, GPS antennára, vevőegységekre, KTV-re (koaxiális vagy optikai kábelekre), erősítőkre, csatlakozókra, set-top boxokra, LED-ekre, kábelekre van otthon szükség, keresse a Kossuth Lajos sugárút 125. szám alatti üzletet, mely változatlanul gazdag termékkínálattal Szegeden szinte egyedüliként szolgálja ki speciális csatlakozóival az ügyfeleket!– Megnövekedett flottánk miatt nagyobb területre volt szükségünk, ezért két cégünk szolgáltatásait egyesítettük. A létrehozott megújuló energia üzletágunknak is helyet kellett biztosítani, ezért döntöttünk az új telephely mellett, mely a vásárlók kényelmét szolgálja: mostantól egy helyen találja meg valamennyi termékünket, szolgáltatásunkat, szervizünket – magyarázza Csábiné Soós Gabriella, az UNIO-TRADE Kft. ügyvezetője.A szaküzlet munkatársai a napelemes rendszerek teljes kiépítésében, illetve az ehhez szükséges pályázatírásban is segítik ügyfeleiket. Egyrészt a lakosságot, másrészt a közületeket szolgálják ki az okos napelemrendszer-megoldásaikkal. Erősáramú kivitelezésben – új építésű magánházaknál, ingatlan-korszerűsítésnél, elektromos hálózat felújításánál – és a távközlési hálózatok kiépítésében – koaxiális és optikai hálózatok esetén – is rendelkezésre állnak.A 35 fővel dolgozó 3COMM cégcsoport, a Hirschmann-Triax Antenna Szaküzlet és Szerviz 30 év tapasztalatával, szakértelmével, teljes körű tanácsadással, minőségi kiszolgálással, kivitelezéssel és szervizeléssel fogadja ügyfeleit. A továbbra is minőséget garantáló szaküzlet villamosmérnöki háttérrel, szerelő- és tervezőcsapattal szolgálja ki az egész Délkelet-Magyarországot.