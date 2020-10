Újabb meglepetések érkeznek a Gellértbe

Bővülő sportszolgáltatások, folyamatos fejlesztések az újszegedi szabadidőközpontban

Pickleball, sqasket, ninja-fit – három új sportszolgáltatással frissíti kínálatát a Gellért Szabadidőközpont. Az újszegedi sportkomplexum október 12-től csúcsra járatva kezdi a szezont.

Saját ötletet is bedobnak

Magyarország egyik legnagyobb, nyolchektáros szabadidőközpontja eddig is a sportolási lehetőségek tárházát kínálta: 1996 óta felkészülten várja a mozogni, kikapcsolódni vágyókat. Itt a kisgyerektől a nyugdíjasig minden korosztály garantáltan megtalálja a számítását.

A magántulajdonban lévő sportcentrum most fokozottan koncentrál a szabadidős tevékenységek fejlesztésére. A már meglévő sportszolgáltatások (tenisz, fallabda, strandröplabda, kosár-, kézi-, tollaslabda, falmászás és fitnesz) mellett ősztől három új sportolási lehetőséggel színesedik a paletta.

A ninja-fit Szeged első olyan kültéri akadálypályája, amelyet a népszerű ügyességi versenyek ihlettek. Ezek egyszerűsített változata valósul meg a Gellértben – egyelőre a nagykorú érdeklődők számára. A CrossFit-edzések szerelmeseinek jó hír, hogy a pálya egyéni edzésre, versenyfelkészülésre is alkalmas, de csapatépítő formájában amatőrök, például baráti és munkahelyi társaságok, edzőtermek is összemérhetik egymással erejüket a 20 x 40 méteres pályán. A ninja-fit egy órára bérelhető 1–10 fő számára.

Még a teniszezők előtt sem cseng ismerősen a pickleball elnevezés. Ez a vadonatúj játék a pingpong és a tenisz keverékéből született Amerikában, és a járvány ideje alatt kezdett rohamosan terjedni. Faütővel és egy lyukacsos labdával játszható tollaslabda-méretű pályán, háló fölött. A saját játékszabállyal rendelkező pickleball hamar a kezdők kedvelt sportja lehet, ugyanis a labda a pingpong és a teniszlabdához képest kevésbé pattan el – ezért is ajánlott ez az élvezetes játék a kisebbektől egészen az idősebb korosztály számára. Hétköznap délelőtt főként a nyugdíjasokra számítanak, délutánonként és hétvégén a fiatalok foglalhatják el a pickleballpályákat.

Igazi különlegesség, hogy saját ötlettel is újít a Gellért. A sqasket a squash pályáján játszható kosárlabdajáték. A kosárgyűrűk a pálya főfalán, két ellentétes sarokban helyezkednek el. Egyidőben 2–2 fő játszik egymással, akik a squashpálya adottságaihoz igazított, egyedi szabályokat betartva igyekeznek bedobni a labdát az ellenfél gyűrűjébe. A zárt tér miatt a labda nem kerülhet ki a pályáról, ezért lesz a fiatalos lendületet igénylő sport igazán pörgős. A sqasket azok kedvence lesz, akik szeretnek kosarazni, és a squashpályán is biztonsággal mozognak. A kísérleti jelleggel induló játék meghatározott idősávokban próbálható ki.

Érvényes a Covid-szabályozás

– A világjárvány miatt tavasszal rövid időre bezárta kapuit a sportközpont, de a szabályozásokhoz igazodva a szabadtéri pályákat már áprilisban megnyitottuk, óriási érdeklődés mellett – összegezte a pandémia miatt kialakult helyzetet Gellért Ákos, a szabadidőközpont ügyvezető tulajdonosa. Hangsúlyozta, az újranyitás után saját Covid-házirend szerint működtek, az őszi-téli időszakban hasonló szabályok betartásával kíván üzemelni a komplexum. – Elsődleges célunk a biztonságos kikapcsolódási, sportolási lehetőség garantálása. Természetesen alkalmazkodunk a mindenkori hivatalos előírásokhoz; kézfertőtlenítőket helyeztünk ki, belépéskor lázat mérünk. A zárt terekben szükséges viselni a szájmaszkot. A fedett terekben rendszeresen speciális fertőtlenítést végzünk.

A pályafoglalás továbbra is telefonon keresztül történik – fogalmazott a tulajdonos.

Nyár, tábor, tenisz

– Sikeres nyár van mögöttünk. A saját szervezésű nyári sporttáborunkat közel négyszázan választották, így az itt helyet kapó, külsős táborok résztvevőivel együtt csaknem nyolcszáz gyermek fordult meg nálunk. Szabadidőközpontunk adottságai miatt kedvező környezet a rendezvények számára is: sok a zöldterület, van csónakázótó és játszótér, amelyek igazán gyerekbarát helyszínné teszik a Gellértet. Együttműködve a Szegedi Vízisport Egyesülettel, új sportágként megjelent tavunkon a kajakpóló. Szakosztályuk tavaly óta nálunk rendezi edzőmeccseit. A nyár strandröplabda nélkül itt nem az igazi, a fiatalok imádják, csakúgy, mint a mászófalat és a fitneszrészlegünket – mondta el Gellért Ákos, aki a nyárvégi teniszbajnokságuk sikerére is büszke.

A rekordlétszámmal megrendezett NATURTEX Országos Korosztályos Csapatbajnokság ugyanis kiváló eredménnyel zárult. Négy korosztályban mérhette össze tehetségét csaknem kétszázötven 12–18 év közötti gyermek. Nyolc versenyszámból kettőt a Gellért SE lányai nyertek, így övék a bajnoki cím! A tervek szerint nagy változások előtt áll a Gellért Szabadidőközpont teniszszakosztálya. Az a cél, hogy országos jelentőségű vidéki teniszcentrummá nője ki magát.

Egyébként is folyamatos fejlesztés zajlik a Gellértben: a sportcsarnok felújítása már megkezdődött. A nyílászáró- és fűtésrendszer-korszerűsítés folyamatban van, a befejezés jövőre várható. Ez persze nem befolyásolja a csarnok zavartalan működését; a kosarasok, kézisek, tollasozók, és mostantól a pickleball kedvelői is folyamatosan használják az épületet. A Szabadidőközpont színvonalához nagyban hozzájárul, hogy április óta új, minőségi büfé és kerthelyiség is üzemel a helyszínen.

