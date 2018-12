Újra ÉLET a város szívében

https://www.facebook.com/jateklub.hu Részletes programért kattints:

(x)

A szemmel látható változásokkal kapcsolatban Mára Krisztiánt, a JATE Klub programmenedzserét kérdeztük.Erről nem tudok részletes információkat, csak annyit, hogy a vezetőség új szemléletet akart, hiszen a JATE az elmúlt években bezárkózott kicsit. A múltról nem az én tisztem nyilatkozni, a jelen és a jövő vagyunk mi. Ezt értékeljék azok, akik szeptember óta újra lelátogatnak hozzánk és élményekkel távoztak.Lépésről lépésre haladunk. Megújultak az online felületeink, amiket sokkal tudatosabban használunk. Újra élettel és vendégekkel töltjük meg a hétköznapokat, a szegedi egyetemisták nagy része ismét a JATE-t választja. 22 koncertet szerveztünk ebben a félévben és a jövő félévben is igen színes kínálattal várjuk a hozzánk látogatókat. Pénteken és szombaton pedig a városi közönség is szívesen jár a JATE-ba, hiszen az Y-Generation Party-k a 16-22-es korosztályt, míg a Szombat Esti Retro Láz a 30+-os közönséget szólítja meg.Kit hagyjak ki? :) Valóban egy olyan sokszínű zenei kínálattal várjuk majd a koncertre járó közönséget, amit egy fővárosi klub is megirigyelhetne.Januárban érkezik a Sardinelli a BAK Party keretén belül, fellép Európa legjobb AC/DC Tribute zenekara az AB/CD. Februárban lesznek amatőr zenekarok, érkezik a Junkies, nálunk ünnepli 50. születésnapját a Nyers és a Belmondo frontembere Czutor Zoli, érkezik az Alvin és a mókusok, a Paddy and the Rats, a Supernem és ByeAlex is. Márciusban Müller Péter Sziámival és a Kaukázussal nyitjuk a tavaszt, fellép az Intim Torna Illegal és Nagy Feró is a Beatrice-vel, jön majd Siska Finuccsi, a The Biebers, Fankadeli és az Apey & the Pea is. Áprilisban a Bagossy Brothers tér vissza a JATE-ba, fellép a Kalapács és a Dorothy zenekar is, vendégül látjuk a Sexepil-t, a Rómeó Vérzik zenekart, a Vágtázó Halottkémeket, a Blahalouisiana-t és az Esti Kornél egy lemezbemutató koncerttel lepi meg a rajongókat.2018 szeptemberétől a "45 éve a város szívében" jelmondattal építettük újra a JATE brand-et. Egy ilyen hosszú ideje üzemelő klubnál fontosak a hagyományok, az értékteremtés illetve az innovatív gondolkodás is. Nekünk továbbra is felelősségünk olyan zenei irányzatokat is bemutatni, olyan művészi produkcióknak helyet adni, amelyek nem feltétlen piaci alapon működnek, de értéket képviselnek. Azt gondolom, hogy ez a koncertekből már némileg kitűnik, de emellett februártól elindítjuk a "JATE Sikerstory-k" délutáni, koraesti programsorozatunkat is, ahol szakemberek, színészek, művészek, énekesek fognak előadásokat tartani elsősorban egyetemistáknak, de szívesen várjuk a Szegeden élő érdeklődő közönséget is. Fontos, hogy a JATE Klub nem csak egy éjszakai szórakozóhely, hanem egy közösségi hely legyen! Nekünk ez a küldetésünk. Visszatérve a szlogenre, 2019-ben, mivel a klub már egy évvel idősebb, azaz 46 éves lesz, így a szlogen is változik. Részben rászolgáltunk már arra, hogy használjuk az új jelmondatot, ami jelzi a további törekvéseinket is. "Élet a város szívében." Ezzel szeretnénk azokhoz is elérni, akik az elmúlt években elfordultak a JATE-tól, illetve azokhoz is, akik még soha nem jártak nálunk.Úgy látom, hogy Te is érzed, hogy még készülünk valamire! Márciusban terveink között szerepel egy koncertsorozatot indítani gyerekeknek és szüleiknek, igazi családi programként! Én már azt vizionálom, hogy 15-20 év múlva lesznek olyan látogatóink, akik majd azzal poénkodnak, hogy én már 2019-ben, kisgyermekként is a JATE-ba jártam koncertre és ott ittam az első málnaszörpömet! :)December 28.-án az Y Generation Partysorozat várja a fiatalokat, két ismert lemezlovas hölgy, Edo Denova és Nikita áll a DJ pultban. December 29-én a nagy sikerű Szombat Esti Retro Láz 2018-as zárórendezvénye, egy igazi retro előszilveszter lesz a vásárhelyi gyökerekkel rendelkező Lányi Lalával és Hozso-val, fellép a Kozmix! December 30-án JATE Előszilveszter, este 9-től a WELLHELLO koncertezik, éjszaka 1-től pedig Pixa lép a lemezjátszók mögé. A december 31-e évek óta fontos program a JATE életében, hiszen a belvárosban vagyunk. Ebben az évben jól összerakott, koncepciózus programmal készültünk. Este 8 órától Horváth András, a JATE Klub első lemezlovasainak egyike kezdi el a Prémium VIDEODISCO-t a kávézóban, 21 órától Seladi a Best of JATE programmal, azaz a 2018-ban legnépszerűbb JATE slágerekkel vár mindenkit a nagyteremben. Hajnal 1-kor érkezik Krisz Rudolf, aki a jól ismert, régi slágerei mellett a most népszerű dalaival is meglepi a közönséget, majd Newik érkezik, aki az elmúlt években több díjátadón elnyerte az "Év mainstream lemezlovasa" címet. Aki még hajnal 4-kor érez magában energiát, azoknak is készülünk. DJ Kincses Szabi a JATE Progression XTRA keretén belül reggel 7-ig mixeli a legnépszerűbb house, techno és progressive lemezeket, amíg a Nap fel nem kell a Napfény Városában!Békés, boldog, szeretetteljes ünnepeket és JATE-s élményekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek! Ha pedig januárban úgy döntenek, hogy lemozognák a decemberi plusz kilókat, várunk mindenkit sok szeretettel zenével, tánccal, élménnyel, élettel a belváros szívében már csütörtöktől!