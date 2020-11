Útmutató bankkártyaterminál-igényléshez

Január 1-jétől minden online pénztárgép mellé kötelező bankkártyaterminált beszerezni. Mostanáig csupán egyes vállalkozások, üzletek rendelkeztek terminállal – részben kényelmi szempontból, részben vásárlói nyomásra -, januártól viszont az eddig tartózkodóknak is biztosítania kell elektronikus fizetésre alkalmas rendszert. Következzen egy összefoglaló a termináligénylés főbb lépéseiről.

Szerződéskötés előtt érdemes érdeklődni a POS terminállal rendelkező ismerőseinknél, hogy mik a tapasztalataik az egyes szolgáltatókkal. Ők általában csak arról a bankkártyaterminálról tudnak nyilatkozni, ami náluk megtalálható – más szolgáltatóval nincsenek tapasztalataik.

Első körben tehát nézzünk szét a bankkártyaterminál-szolgáltatók weboldalán, böngésszük át a feltöltött ÁSZF-eket és gyűjtsük ki az összehasonlításhoz szükséges információkat. Nézzük meg, mekkora a forgalmi költség, kell-e havidíjat fizetni, van-e költsége a telepítésnek és hogy van-e forgalmi minimum elvárásuk.

Forgalmi minimum elvárása alatt azt értjük, hogy egy adott időszak alatt milyen értékben kell tranzakciót teljesíteni a terminálon. Ha a vállalkozó nem éri el az adott hónapban a szolgáltató által elvárt forgalmat, a szolgáltató jogosult a terminál visszavételére és a szerződés megszüntetésére. Ez kellemetlen helyzeteket fog eredményezni, hiszen az elektronikus fizetési lehetőség biztosítása a továbbiakban már törvényi kötelezettség is. Az elvárt tranzakciót akár darabszámban is meghatározhatja a szolgáltató.

Más szolgáltatók, mint a Fizetési Pont, nem szabnak forgalmi minimum elvárást – ha egy adott hónapban csak egy-két ezer forint vásárlás történik a bankkártyaterminálon, akkor sem veszik vissza a terminált.

Ajánlatkérés

Következő lépés, hogy ajánlatot kérjünk, jobb, ha többet is, hogy össze tudjuk hasonlítani a tartalmukat és belelássunk az ügyfélkezelés módjába is.

Általában a weboldalon keresztül tudunk visszahívást kérni, majd a szolgáltató képviselője felkeres minket telefonon – felméri az igényeinket, majd ez alapján összeállít egy ajánlatot. Külön kérésre a telefonban elhangzott ajánlatot írásos formában is bekérhetjük. Ideális esetben ez még aznap megérkezik.

Fontos, ha a visszahívási kérésünk után nem hallunk a terminálszolgáltató felől, illetve, ha az írásos ajánlat sem érkezik meg pár napon belül, az nem fest túl jó képet az ügyfélkezelés és kommunikáció módjáról.

Szerződéskötés és telepítés

Kötelezettségvállalásunk csupán a szerződés megkötése után keletkezik. Ha megtaláltuk a legkedvezőbb ajánlatot, leszerződünk a szolgáltatóval, és megrendeljük a szolgáltatást.

A szerződéskötés személyesen vagy online történik. A szerződést kizárólag a cég jogi képviselője írhatja alá, amihez csupán személyi igazolványára és lakcímkártyájára van szüksége.

A szerződés megkötése után következik a terminál telepítése. Attól függ, milyen szolgáltatót választottunk, a bankkártyaterminált akár már 3 napon belül használatba is állíthatjuk. Ilyen kivételes ajánlatot kínál a Fizetési Pont, aki a szerződéskötést követő 72 órában személyesen kiviszi vagy futárszolgálattal küldi ki a terminált.

Mobilterminál esetén a terminál feltöltése után a készülék a SIM-kártyán lévő mobilinternet-kapcsolattal működik, amit a szolgáltató biztosít számunkra.

A terminál telepítését a szolgáltató egyszerűen és gyorsan elvégzi, majd elmagyarázza a működését és a fontos tudnivalókat.

Meghibásodás esetén jelezzük a hibát az ügyfélszolgálatnál, amit a szolgáltató legtöbb esetben távolról is ki tud javítani. Csere esetén az új terminált általában 24 órán belül személyesen hozza ki a szolgáltató, majd telepíti azt.

Milyen extra költségekkel kell számolni?

Fontos, hogy alaposan olvassuk át a szerződési feltételeket, ugyanis egyes szolgáltatók extra költségeket is felszámíthatnak. Egyszeri terminálvásárlási díjat a SumUp és a MyPos, telepítési díjat pedig például az Unicredit számít fel – érdemes ezeket észben tartanunk.

Figyelembe véve, hogy a terminál igénylése most kötelezővé vált, a Fizetési Pont egyedi, Szerződj most, fizess januártól csomagajánlatával igyekszik segíteni a POS terminálbeszerzés előtt álló vállalkozókon. A most szerződőknek január 1-jéig elengedik a havidíjat és a kommunikációs díjat.

Érdemes tehát minél előbb szerződni, és nem az utolsó pillanatban szerezni be a bankkártyaterminált, hisz most kedvezményes keretek között, akár olcsóbban is terminálhoz juthatunk.

(x)