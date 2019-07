Vadonatúj programok a Z(s)eppelinnél

(X)

Ezúton szeretne a Z(s)eppelin Utazási Iroda köszönetet mondani kedves Törzsutasainak töretlen támogatásukért, valamint a Z(s)eppelint újonnan felfedezőknek első alkalommal beléjük vetett bizalmukért! E két közönséget meghatározza és egyesíti egy csodás közös tulajdonságuk: az olthatatlan kultúrszomj! Hálája jeléül az iroda új programokkal igyekszik megörvendeztetni azokat, akik számára egy ország kultúrájának, valódi miliőjének megismerése ugyanolyan fontos, mint a komfortos utazás és színvonalas elszállásolás, ami egyaránt jellemzi a Z(s)eppelin által szervezett utakat. Hálás köszönettel fogadták a fotópályázatra eddig beérkező gyönyörű képeket, és persze továbbra is lelkes örömmel várják a pályázni kívánók legjobb fotóit!A jó időt beharangozó tavaszköszöntő utazások és a nyári szezon jelenleg is folyamatosan startoló útjai után a Z(s)eppelin Utazási Iroda négy teljesen új programot kínál fel, olyan desztinációkat megcélozva, ahová egész évben élmény a látogatás, késő ősszel pedig kifejezetten kellemes klíma fogadja a világutazókat!Már négy hosszú hétvégét ki tudtak használni a szemfüles kalandvágyók, azonban ebben az évben még három alkalommal tölthetik meg élménnyel napjaikat az időben jelentkezők. Hamarosan itt van augusztus 20-a, de igazán kár lenne csak a nyárra tartalékolni. Tekintse meg aoldalon az időrendben is felajánlott, október 23-a és november 1-je alatt futó utak széles választékát!A különleges nyárbúcsúztató programok lehetőséget adnak arra, hogy az ikonikus látnivalókon túl az egyedi és a ritka kincseket is felfedezzék a Rómába vagy Athénba utazók. A Z(s)eppelin idegenvezetői olyan helyszíneket tárnak fel Önök előtt Róma mindennapjaiból, ahol még biztosan nem jártak! Így juthatnak el a páratlan Villa Borghese szebbnél-szebb termeibe, Róma föld alatti katakombáihoz és nem utolsó sorban a hangulatos Testaccio ízeihez, Trastevere ódon hangulatához.Egy másik páratlan és közkedvelt úti cél Ciprus, amelynek templomai a világörökség részét képezik, városai lenyűgözőek, a híres ciprusi bort muszáj megkóstolni, a meseszép, napsütötte tengerpartok pedig egyenesen kihagyhatatlanok!Mindemellett a nyarat zárva megismerkedhetnek Athén, a demokrácia városának modernebb kori vonatkozásaival is, kényeztethetik magunkat kiváló görög tavernákban, és hajózhatnak a Saróni-öbölben, három csodálatos szigeten kikötve!A programok részletes leírása máris elérhető a Z(s)eppelin honlapján:Érdemes fontolóra venni, hogy a fennállásának 25. évfordulóját ünnepelő iroda továbbra is kisorsol hét szerencsés utast minden hónap 25. napján, és ez a nyereményjáték természetesen egész évben tart, így minél hamarabb lefoglalják utazásukat, annál több sorsoláson vesznek részt automatikusan, és annál nagyobb esélyük van a 25 000 Ft-os nyereménnyel hozzájárulni felejthetetlen hosszú hétvégéjükhöz!