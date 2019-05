Vajon hány hívásba kerül elérni egy ügyvezetőt telefonon?

(X)

A szegedi székhelyű. 2014-ben alakult, Nagy Szabolcs, a cég ügyvezetője addigra már releváns kereskedelmi tapasztalattal rendelkezett, és pontosan tudta, hogy mit szeretne másképpen csinálni, mint a többiek.Cége vállalati és kormányzati ügyfelek informatikai és elektronikai igényeit szolgálja ki. Ezek jellemzően változatos termékkörű eszközök és hardverek. Az ETIAM Kft. például évek óta büszke Lenovo partner; a forgalmuk alapján várhatóan idén el is érik az adatközponti Gold és kliensoldali Platinum szintet – de ezen felül Microsoft Silver, Synology kiemelt partnerek, illetve az USA-beli Teguar Computers termékeit kizárólagosan ők forgalmazzák Magyarországon.Ügyfeleik túlnyomó része állami megbízó; sokan nem is gondolnák, hogy az Országgyűlés Hivatalának videórögzítő szervereit, vagy a Rádiós Segélyhívó és az NKH szervereit ez a szegedi cég szállította, ugyanúgy, ahogy például a MÁV Microsoft Cloud licenceit és még sorolhatnánk az impozáns listát… de az ETIAM mindemellett a legkisebb KKV-k közbeszerzéseiben is örömmel működik közre, és számos elégedett ügyfelet gyűjtött ebből a szektorból is.Hogy mit tud ez a cég, amit mások nem, vagy kevésbé? Hogyan nőhetett az elmúlt 3 évben 400%-kal az árbevételük? Hogyan kaphatták meg a jelenlegi magyar piac csupán 1,75%-ának járó Bisnode AA tanúsítványt? Hogyan lett meg rövid időn belül két ISO tanúsítványuk is?Szabolcs szerint ők nem okleveleket gyűjtögetnek; a minősítésekhez szükséges képzéseket azért végzik, hogy a kollégák már kipróbált megoldásokat tudjanak ajánlani ügyfeleiknek. Gyakran a konkrét termékválasztást is ők végzik a megbízó helyett; és bizony nekik nem a profit az elsődleges, inkább az, hogy jól használható rendszert tudjanak felépíteni az ügyfélnek, akár a jelenlegi eszközpark bevonásával is – a lényeg, hogy minden stabilan működjön, és a megbízó a termékek mellé emberi támogatást, szaktudást is kapjon.A szép sikerek ellenére az ügyvezető nem „kényelmesedett el"; tervei között szerepel a piacon hiányzó, SAJÁT informatikai termékek gyártási lehetőségeinek megvizsgálása, akár helyi kivitelezésben, illetve elgondolkodtak egy, nemzetközi konzorciumban megvalósuló közszolgálati szoftvertermék kifejlesztésén is, de ezek már a távlati terveik.Szabolcs szerint a siker kulcsa a H2H, tehát az „ügyfél" mögötti ember iránt tanúsított figyelem. „Lehet, hogy a mai, felszínes világban „oldschool" beállítottság ez, de én azt vallom, hogy aki szövetséget kötött az alázattal és tisztességgel, az biztos, hogy bármilyen területen megállja a helyét. Ilyen beállítottságú kollégákat gyűjtöttem mindig is magam köré és várok is a csapatunkba folyamatosan. Engem bármelyik partnerünk felhívhat, és fel is hív, amennyiben szükségesnek tartja. Érdemben tud velem beszélni, odafigyelek rá, és segítek neki, vagy tanácsot adok, ha arra van szükség. Ez a legfontosabb – ezért fog ez a partner nálam maradni, újra rendelni és ajánlani minket másoknak. Csak így érdemes csinálni."