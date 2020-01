Valóban a külföldi e-kereskedés a megoldás a hazai webshopok számára?

Az e-kereskedelem egyre inkább globálissá válik. A magyar e-piac mintegy felét globális szereplők (Amazon, eBay, Alibaba, Wish) uralják, emellett a regionális szereplők is jelentős szeletet követelnek maguknak a tortából.

Részben ez a magyarázata annak, hogy sok hazai e-kereskedő a külföldi terjeszkedésben látja a megoldás kulcsát; megfelelő exporttervvel, erős marketinggel és minőségi logisztikai szolgáltatásokkal képesek lehetnek piaci részesedéshez jutni, ugyanakkor extra költségekkel is számolniuk kell.

E-commerce menedzserek szerint ma is sok hazai kereskedő érdeklődik a legerősebb európai piacok iránt; az Egyesült Királyság, Németország, vagy épp Franciaország hatalmas vásárlói bázissal rendelkezik, ráadásul vásárlóerőben is messze a közép-kelet-európai régió előtt járnak. Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezekben az országokban magasabb költségekkel kell számolni; a vevőszerzés mellett a humán erőforrások költsége is jelentősen magasabb lehet, mint Magyarországon, így a pontos költségkalkuláció létszükség a tervezés során.

Mindezek miatt a hazai kereskedők egyre több figyelmet fordítanak a szomszédos országokra. Románia elsősorban a viszonylagosan magas népességszáma miatt, Szlovákia pedig Budapest földrajzi közelsége miatt lehet vonzó. Persze ellenérv is említhető; az interneteléréssel rendelkezők arányát tekintve Románia sereghajtó a kontinensen, Szlovákiában pedig erős a cseh e-kereskedők befolyása. Sokan az EU-tagsággal rendelkező jugoszláv utódállamok, Szlovénia és Horvátország iránt is érdeklődnek.

A hazai e-kereskedők felismerték, hogy csakis együttes piacvédelemmel képesek fellépni az Amazon, az Alibaba, az eBay és a Wish hódítása ellen, részben ennek a felismerésnek köszönhető az Extreme Digital és az eMAG magyarországi leányvállalatának egyesülése. A piacvédelemre fókuszáló lépések korántsem egyediek Európában. A legfejlettebb e-kereskedelemmel rendelkező nyugat-európai országokban és a feltörekvő közép-kelet-európai régióban is számos példát láthatunk. Nemrégiben a német Real.de, a francia CDiscount, az olasz ePrice és a román eMAG jelentette be, hogy közös platformot épít a piacok védelme érdekében.

A hazai e-kereskedelem az elmúlt években igen jelentős mértékben volt képes bővülni, így a hazai piaci részesedésért folytatott versengés nagyrészt lefoglalta a kereskedők erőforrásait. A következő években viszont valóban magasabb sebességi fokozatra kapcsolhat a külföldi piacnyitások üteme, amit az egyre fejlettebb eszközkészlettel és egyre több tapasztalattal rendelkező kereskedői bázis is segíteni fog.

