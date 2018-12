Varázsolj szentélyt a fürdőszobádból vízálló LED-világítással!

LED-világítás/LEDIUM Kft.

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.

Tel.: 06-62/658-151

Mobil: 06-30/678-5497

www.ledaruhaz.hu

www.facebook.com/ledium.hu

E-mail: office@ledium.hu 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.Tel.: 06-62/658-151Mobil: 06-30/678-5497E-mail:

(X)

A feszes határidők szorításában a napi rutin is lassan nyomasztóvá válhat, pedig lehetne ez másként is. Egy jó napindítás energiával tölt fel, ami megkönnyítheti az egész napos teendők elvégzését. Megfelelő LED-világítással a monoton reggeli készülődés is feldobható, hiszen egy jó reggel csakis ragyogó fényekkel az igazi! Mosakodás, fésülködés, sminkelés vagy borotválkozás – mindezekhez elengedhetetlenül fontos az optimális megvilágítás kialakítása.A rohanó reggelek és a hosszú, fárasztó nap után másra sem vágyunk, mint egy kis relaxációra. A mindennapi nehézségek elől menedéket nyújthat egy kád kellemesen meleg víz vagy akár egy jóleső, forró zuhany. Ilyenkor megfeledkezünk a hétköznapi hajtásról, elmenekülünk a zavaró tényezők elől, és egy kis időre csak önmagunkra koncentrálunk. Hogyan is képzelhetnénk el másként egy hosszú, dolgos nap tökéletes befejezését, mint elnyúlva egy kád kellemesen forró vízben, hangulatos fények ölelésében!A fürdőszobai világítás a víz közelsége miatt sokkal több odafigyelést igényel, ugyanis a fröccsenő víz miatt egy nem megfelelő darab kiválasztása életveszélyes következményekkel is járhat. Ennek elkerülésére nyújtanak megoldást a korszerű, kifejezetten vizes helyiségekbe szánt,-lámpatestek. Nem egy újabb unalmas, semmitmondó spotlámpáról van szó, sokkal inkább egy igazán trendi világítási rendszerről, amelynek lámpatestei egyszerűen kombinálhatók 10 különféle designkerettel. Ennek köszönhetően lámpáid nem csak praktikusak, de elegáns megjelenést kölcsönözve könnyedén a fürdőszobád díszeivé is válhatnak.Modern formavilág mellett süllyesztett kivitelüknek köszönhetően szinte bárhová gond nélkül elhelyezhetők, ezáltal minden enteriőrbe könnyedén beolvadnak. IP65 védelemmel rendelkeznek, így a 100%-ban vízálló LED-lámpák biztosan nem áznak be, legyenek akár fürdőkád mellett vagy tusoló közelében beépítve, pompásan megállják helyüket!A fürdőben is okosanA megszokott már unalmas. Dobd fel fürdőszobádat egy kis újítással! Fűszerezd meg a hangulatot egy kis színnel, válts okosvilágításra! Egyszerűen teremthetsz okoshangulatot, ugyanis aza hagyományos spotok mellett kombinálhatóis. Nincs mást teendőd, mint a hagyományos GU10 foglalatú spotokat Huecserélni, és máris minden készen áll ahhoz, hogy a szivárvány színeibe öltöztesd fürdőszobád fényeit!