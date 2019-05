Vasárnapi BBQ a Forró Fogadóban

(X)

Csevapcsicsa ajvárral, grillezett bajor kolbászkák csípős mustárral, faszénen sült pácolt tarja, sókövön sült csirkemellfilé rozmaringgal hintve. Csak néhány étel abból a gazdag svédasztalos kínálatból, melyet június 2-án, vasárnap kóstolhat meg az éhes vendég a röszkei Forró Fogadóban.Az asztalokhoz grillkocsin érkeznek a finomságok, melyek között többféle saláta, szárnyas raguleves, joghurtos hideg uborkaleves és birkapörkölt is szerepel. Ehhez társul a korlátlan italfogyasztás, melyben csupán a rövidital nem szerepel.– Hónapok óta sikeresen működik a vasárnapi svédasztalos ebédeltetésünk. Nyáron ezt egészítjük ki – havonta egy alkalommal – a grill svédasztallal – mondja Forró Balázs tulajdonos, aki az előzetes asztalfoglalásra hívja fel a figyelmet. Teraszos asztalfoglalást 4- 6 főre tudnak felvenni.A vasárnapi BBQ-n fejenként 3900 forintért ehetjük degeszre magunkat. A gyermekek 3 éves korig ingyenesen, 3-12 éves korig fél áron lakhatnak jól.Persze a Forró Fogadóban egész évben zajlik az élet. Céges és családi rendezvényeket, csapatépítő bulikat, helyszíni esküvővel egybekötött lakodalmakat egyaránt vállalnak 3 hektáros parkban. Hagyományos terítésnél 300 főig, körasztalos terítésnél 160 főig vállalja a beltéri lagzik lebonyolítását. A vendégsereget akár helyben is elszállásolják, az eredeti árakhoz képest olcsóbban. A rendezvényeknél figyelembe veszik a vendégek egyedi igényeit, gyakorlatilag bármit el tudnak készíteni. A fogadó rendelkezik csocsóval, léghokival, pingpongasztallal, sőt biliárd és darts is segíti az ide érkezők kikapcsolódását.Itt nincs terembérleti díj, nincsenek rejtett költségek, mint például a szervízdíj. Nem számolnak fel költséget a székszoknyáért vagy a süteményeskocsi bérleti díjáért. Ingyenes a profi fénytechnikájuk.