Védje a szemét az UV-sugárzástól

Dermatoheliosis vagy photoaging: Ez a férfi közel 30 évig dolgozott tejesemberként Bostonban. Az arca bal oldalát folyamatosan érte a napfény.

NMK: Nem ugyanilyen, hanem még fontosabb, mint a bőr védelme. A szemünk és a szem környéki bőrszövetek jóval érzékenyebbek mindenre, így a káros UV-sugarakra is, mint a testfelületünk többi része. Fontos hangsúlyozni, hogy az UV, noha különböző mértékben, de az év minden szakaszában jelen van és hatással van a szervezetünkre. Így egész évben foglalkoznunk kell vele.NMK: Igen, ez jó volna, de sajnos nem így van. Az UV-sugárzás 3 fő tartományra osztható: UV-A, UV-B és UV-C tartományra. Az utóbbit az ózonréteg kiszűri, így az nem éri el a földfelszínt. Az UV-B tartományt magasabb hullámhossztartományának köszönhetően már nem blokkolja az ózon, egy részét ugyan szűri a felhő és légréteg, de egy része már eléri a földfelszínt. Az UV-A tartományt már sem az ózonréteg, sem a felhőtakaró nem állítja meg, így ezek hullámhosszuktól függetlenül elérnek bennünket.Persze jótékony hatásai is vannak az UV-sugaraknak, gondoljunk csak a D-vitamin-termelésre való hatására, illetve az anyagcsere-folyamatokra növények, állatok esetében.NMK: Vannak egészségkárosító és „csupán" esztétikai elváltozást okozó hatásai. Az egyik legfontosabb hatása az az, hogy növeli a szürkehályog kialakulásának esélyét, illetve, ha az más ok miatt ki is alakul, az UV-sugárzás hozzájárul ahhoz, hogy a szürkehályog gyorsabban „érjen", mint egyébként. Erről rendkívül fontos tudni, ugyanis a világon a vakság vezető oka a szürkehályog, Magyarországon pedig évente kb. 75.000 embert műtenek meg emiatt. Ezen kívül a bőrrákok 5-10%-a a szemhéjon keletkezik. Az UV hozzájárulhat a kötőhártya adott területen történő megvastagodásához, szövetszaporulatához, melynek kialakulását fokozza, ha valaki poros, száraz helyen dolgozik, tartózkodik sokat, hiszen a száraz, poros levegő irritálja is ezt az érzékeny területet. Ezt a szövetszaporulatot szakmai nyelven pterygiumnak nevezzük, és kortól függetlenül bárkit érinthet. Nem kellemes velejárója, hogy képes „ránőni" a szaruhártyánkra, ami sem nem esztétikus, sem nem egészséges folyamat. Eltávolítása kizárólag műtéti úton lehetséges. Ami leginkább esztétikai hatást jelent, de sokak számára annál fontosabb: az UV-sugárzás nagyon meggyorsítja a bőr természetes öregedési folyamatait. A szem körüli bőrszöveteken kialakuló ráncok korai megjelenéséért 90%-ban okolható.NMK: A bőrfelületünk nagy részével szerencsénk van, hiszen ruhával vagy naptejjel védhetjük. A szemvédelem részben árnyékot biztosító kalappal, megfelelő UV400 napszemüveggel, illetve optikai lencsékkel biztosíthatjuk, melyek teljes védelmet biztosítanak.NMK: Nem egészen. A napszemüvegek esetén jobb a helyzet, ott ritkán, de még mindig találni olyan darabokat, amelyek lencséje bár sötét, mégsem szűrik az UV-sugarakat. Ez nagyon veszélyes, mert a sötét lencse mögött kitágul a pupilla, és még több káros sugárzás jut be a szemünkbe. Az optikai lencsékről pedig tudni kell, hogy a legtöbb forgalomban lévő optikai színtelen szemüveglencse csak kb. 25-30%-ban képes kiszűrni a káros UV-sugárzást.NMK: Bizony. És vegyük számításba azt is, hogy mely korcsoport használja legnagyobb mértékben ezt az egyébként standardnak számító, „1.5-ös törésmutatójú" alapanyagot: a gyerekek. Ez komoly probléma, főleg, hogy a szülőknek talán a gyermekeik egészsége a legfontosabb.NMK: A teljes UV-védelem színtelen lencséknél azt jelenti, hogy a lencse speciális alapanyaga blokkolja a káros UV-sugarakat egészen 400 nm-ig, illetve a lencsén lévő speciális felületkezelés megakadályozza, hogy a lencse hátsó felületéről az UV egy része visszatükröződjön a szemünkbe. Az optika szaküzletekben a szakemberek tudják, mely gyártó és mely lencsetípusok képesek erre.NMK: Az optikaüzletünkben lévő UV-teszter képes arra, hogy pár másodperc alatt kiderüljön, mi az igazság a mi lencsénkkel kapcsolatban. Arra kell csak figyelnünk, hogy a mérőműszer képes legyen 400 nm-ig mérni, mert 380-400 nm közt a legmagasabb energiájú és legkárosabb sugárzást ebben a tartományban kapjuk, tehát itt van igazán nagy védelemre szüksége a szemünknek. A legtöbb forgalomban lévő műszer csak 380 nm-ig mér. Érdemes rákérdezni, hogy ne éljünk téves megelőzéstudattal, abban a hitben, hogy szemüvegünk képes teljes mértékben kiszűrni a káros UV-sugárzást.NMK: Természetesen. Az ún. dioptriás napszemüveglencsék és a fényre sötétedő optikai lencsék függetlenül az alapanyaguktól, már korábban is teljes UV-védelmet biztosítottak. A szemüveges emberek többsége nem ilyen lencsével rendelkezik, hanem „hagyományos" színtelen változattal. Ebben az esetben lenne igazán fontos a speciális védelem. Fontos, hogy ez nem jelent plusz felárat a lencsék esetén, ezzel nem hozva előnybe a nagyobb keresetűeket.Árkategóriától függetlenül, az alacsonyabb árú termékeinél is ugyanazt a magas fokú védelmet biztosítja, hiszen elkötelezett minden ember életminőségének javításában.