Végre egy forradalmi újítás kutyásoknak és lótartóknak!

Bosszantó, ha nincs elég kezed a kutyasétáltatáshoz és a kedvenced átveszi az irányítást? A pórázok és vezetőszárak területén megjelent a forradalmi újdonság, a GoLeyGo 2.0 mágneses rögzítő rendszer. Segítségével biztonságosan és könnyen csatlakoztatható a póráz a nyakörvre, a vezetőszár a ló kötőfékéhez. Már Szegeden is elérhető a Déli-Farmnál!

A kiváló német minőségű GoLeyGo 2.0 mágneses rögzítő rendszer különlegességét az adja, hogy rendkívül egyszerű kezelni: erős húzóerő mellett is másodpercek alatt leoldható a póráz, a vezetőszár, így egy kézzel is pillanatok alatt összekapcsolható és szétcsatlakoztató a rendszer- akár kutyánál, akár lónál alkalmazzák.

A rögzítőelemek kiváló minőségű anyagokból, gondos kidolgozással készültek, így nemcsak könnyű kezelhetőségükkel, de kinézetükkel is lenyűgözik a gazdikat.

A GoLeyGo pórázhoz és vezetőszárhoz részletekbe menően gondosan ki-dolgozott és tökéletesített GoLeyGo nyakörv, valamint kötőfék is kapható a dorozsmai úti Déli-Farm szakáruházában és a cég webshopján. A mágneses rögzítést biztosító fém adapter rögzíthető a már meglévő nyakörv vagy kötőfék karikájához is, ezáltal egy kattintással csatlakoztatható a nyakörv a GoLeyGo pórázhoz, valamint a kötőfék a GoLeyGo vezetőszárhoz.

A kutyáknak készült GoLeyGo póráz és vezetőszár víz és kosztaszító, strapabíró, fonott polipropilén anyagból készült, fogórészét puha szintetikus anyaggal vonták be, így kellemes a tapintása. Az állítható hosszúságú póráz kapható valódi borjúbőrből készült elegáns változatban is, valamint sportosabb kinézetű, sötétben is biztonsággal használható, erősen fényvisszaverő bevonattal ellátott formában is.

A GoLeyGo kötőféket a ló szőrének védelme érdekében puha gumi béléssel látták el. A ló nyakánál és orránál csatokkal állítható a szíjakkal tökéletesen a ló fejére igazítható. A három színváltozatban elérhető kötőfékek és vezetőszárrak tökéletesen harmonizálnak egymással.

A termékek a német Kerbl család palettáját bővítik. Keresse a GoLeyGo termékcsaládot a Déli-Farm webáruházában!

(PR)