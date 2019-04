Végre Baktóban is van fogorvosi magánrendelés

Elérhetőségek:



www.primadenta.hu Bejelentkezés rendelési időben: 30/273-50-426728 Szeged, Algyői út 24.Nyitva: hétfő–péntek: 9:00–18:00E-mail-cím: info@primadenta.hu



Barátságos fogadtatásban lesz része annak, aki ellátogat a könnyen megközelíthető PrimaDenta fogorvosi szakrendelőbe. Az Algyői úton található, hiánypótló magánrendelő a legmodernebb eszközökkel és alapanyagokkal, illetve kiváló fogtechnikusokkal dolgozik. Egy hely, ahol tényleg a páciens körül forog a világ.– Azt vallom, hogy a jó orvos nem fölérendelt szerepet játszik a betege felett, hanem őszinte, kedves, baráti figyelemmel fordul felé. „Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak" – ez a hitvallásom. Ezért a PrimaDentánál olyan kollégák dolgoznak, akik könnyen megtalálják a közös hangot a páciensekkel: 4 fogorvos, 1 arc-, állcsont- és szájsebész, valamint 1 dentálhigiénikus szakember alkotja a családi vállalkozásként működő rendelő szakmai csapatát – mondja a magánrendelő szakmai vezetője, a fog- és szájbetegségekre szakosodott dr. Pölös Andrea, aki 2004 óta a Kecskeméti u. 29/A alatti fogorvosi magánrendelőjében ma is fogadja betegeit, de szolgáltatásainak bővítése Baktóban valósult meg.Az Algyői úti PrimaDenta a profilbővítésre hivatott, széles palettája a kényelemért, a profizmusért és a gyorsaságért felel: fogmegtartó kezelések (röntgen, diagnosztika, tömések, betétek, gyökérkezelés, lézeres kezelések, fogágybetegségek kezelése), fogpótlások (részleges és teljes kivehető pótlások, fix pótlások, implantátumra készülő pótlások), szájsebészet (fogeltávolítás, gyökércsúcs-eltávolító műtét), implantáció, esztétikai beavatkozás (fogfehérítés, fogékszer rögzítése) egy helyen érhető el.A PrimaDenta fiatal, magukat folyamatosan képző orvosai a legmagasabb szakmai színvonalon, garantáltan minőségi beavatkozásokat végeznek. Olyan gyökérkezelés-specialista is dolgozik itt, aki a különösen kihívásos, szűk, kezelhetetlennek tűnő fogak esetén a nagyítás és a CT segítségét is beveti a siker érdekében. A rendelő eszközei szintén a profizmusról árulkodnak. Luxuskategóriás fogorvosi székük a gyors, kényelmes kezelések lelkeként segíti az ellazulást.– Arra törekszünk, hogy könnyen elérhetők legyünk a pácienseink számára. Igyekszünk gyorsan időpontot adni, persze az előzetes bejelentkezés szükséges, akár online is. Betegbarát honlapunk a fogorvosi rendelőktől tartók álmát is valóra váltja: a szolgáltatásaink részletes leírása mellett az online feltett kérdésekre rövid időn belül e-mailben kap választ minden bátorításra vágyó. A gyakori kérdések-válaszok fül alatt pedig sokakat érintő, hiteles információk nyerhetők.