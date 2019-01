Velencei álarcok, látványos citrus- és virágköltemények, derűs toszkán hangulat idén is a Z(s)eppelinnel...

Biztosítsa helyét és jókedvét a telet búcsúztató utak egyikén, a helyek bizonyos időpontokban még korlátozott számban elérhetőek! A bővebb útleírásokért és részletekért keresse fel a Z(s)EPPELIN honlapját: www.zseppelin.hu.

Aki már egyszer is ellátogatott a lagúnák városába és a leghíresebb karnevál helyszínére, Velencébe a farsang idején, biztosan nem szabadul többet az ünnep bűvköréből! Egészen különleges élmény ilyenkor a helyiek színjátékához színpaddá avanzsált történelmi utcákon sétálni, elvegyülni a gyönyörű, arannyal gazdagon festett álarcok mögé rejtőző velencei polgárok között. Középkori latin tradíciók, megkapó szépség és képeslapra kívánkozó jelenetek vegyülnek a februári Velence hangulatában, amelyre garantáltan örökké emlékezni fog az odalátogató!Azonban bármilyen csodálatos is, méltó párja akad a tengerparti toszkán üdülőhely, Viareggio parti sétányán 2019-ben már a 146. alkalommal megrendezésre kerülő másik nevezetes itáliai karneválban. Az elképesztő viareggói karneválról talán mind a mai napig kevesen tudják, hogy merőben eltérő stílusa miatt sokkal szórakoztatóbb és élettel telibb, mint a sokak által már jól ismert velencei versenytársa, amely inkább a klasszikus karneváli hangulatot idézi. Az igazi, olaszos felhajtáshoz megfelelő díszlet itt sem hiányzik: a hatalmas, mozgó papírmasé szobrok és a jelmezesek a homokos tengerpart és az elegáns, pálmafás sétálóutca mentén masíroznak, míg a vidám menet hátterében a fenséges carrarai márványhegyek fehérlenek. Több kihagyhatatlan toszkán város, például Pisa és Firenze meglátogatásával egybekötött programot kínál a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda legutóbbi jubileumi katalógusa, amely programokat az utasok akár egy toszkán borkóstolóval is kiegészíthetnek.Tovább húzva ujjunkat Európa térképén az idén 86. alkalommal megszervezett mentoni citromfesztivál várja a kíváncsi felfedezőket a francia Riviérán, amely több százezer érdeklődőt vonz minden évben. Egészen különleges élmény a közel 150 tonnányi, jellegzetesen világossárga, kerek és illóolajban gazdag mentoni citromból és narancsból épített citrusszobrok és a velük gazdagon díszített kocsik látványa.A citromfesztiválhoz az ihletet valójában Nizza adta, ahol már évszázados hagyománya van a híres karneválnak. A nizzai virágkarnevál a világ egyik legismertebb és a legkedveltebb rendezvénye a francia Riviérán. A több mint 1000 táncos és extravagáns jelmezes modell a felvonulás során 100 000 szál virágot dob a lelkes tömegnek, akik alig győznek ámulni a virágok hatalmas és változatos konstellációin…A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda ezúttal a karneválok mesés világába kalauzolja az igazi kuriózumok kedvelőit, idén tavasszal hat különböző karneváli program közül válogathat kedvére!Vegyüljön el a krinolinos ruhák és a mesterien megkomponált fejdíszek között Velencében, csatlakozzon az ünnepi kavalkádhoz Viareggióban, csodálja meg a hihetetlen citrom- és narancskreációkat a mentoni citromfesztiválon, a káprázatos virágkölteményeket a nizzai virágkarneválon, vagy egy szekszárdi borkostolót követően farsangoljon a mohácsi busójárás helyszínén itthon, kis hazánkban.Mint minden autóbuszos program esetében, ezúttal is szegedi indulással tudnak csatlakozni, vagy teljes kényelmük érdekében igényeljék a Z(s)EPPELIN ingyenes, vidéki transzferszolgáltatását is!