Zenés gyermekfoglalkozások indulnak a Szent Vincentben

Elérhetőség:



Szent Vincent Rehabilitációs – Gemma Gyermekfejlesztő Központ

Szeged, Kemes utca 6–8.

Telefonszám: 06-70/652-0800



Jelentkezési határidő:

2019. február 15.

(X)

Február 15-ig várják azon gyermekek és szüleik jelentkezését, akik szívesen részt vennének a GEMMA Központ és a Szent Vincent Rehabilitációs Központ összefogásában megvalósuló Manó Zeneház foglalkozásain. Olyan gyerkőcökre számítanak, akik szeretnek énekelni, mozogni, hangszereket kipróbálni, szeretik a közösséget, nyitottak az új gyermekcsoportok megismerésére, és boldogan fedezik fel a zenében rejlő örömforrásokat.A foglalkozásokat heti két alkalommal, korosztályonként maximum 5 fős csoportokban, szakemberek irányításával szervezik meg: gyerekdalokkal, népdalokkal, népi zenés körjátékokkal és mozgásos-zenés, illetve zenei improvizációs játékokkal ismerkedhetnek meg a jelentkezők.– A Szent Vincentben októberben elindult Gemma Gyermekfejlesztő Központ egyéni gyermekfejlesztési sikerén felbuzdulva úgy gondoltuk, a fejlesztést csoportos formában is kipróbáljuk – mondta el Berta Éva. A szakmai vezető hangsúlyozta: a március 4-én induló foglalkozásokon való rendszeres részvétel hosszú távon a gyermek önértékelését, énképét, egyéni szokásrendszerét fejleszti. Az ide járó kicsik nyitott, könnyen szocializálható személyiséggé válhatnak, beszédkészségük és motoros képességeik intenzíven fejlődnek.A térítési díjas foglalkozásokon a szülők is jelen lehetnek, így a gyermek sikere, a közösségbe való járás öröme közös élményük lesz. A szakember szerint az értelmi és logikai fejlesztés mellett a résztvevők könnyebben veszik az iskolai akadályokat is.– Jelentkezni kizárólag telefonos adatfelvétellel lehet, ezt követi a személyes elbeszélgetés a családdal. A Manó Zeneházba később is csatlakozhatnak gyerekek, hiszen hosszú távra tervezünk – fogalmazott Berta Éva.