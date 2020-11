30 nap az alkotásra - pályázat

A szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra alkotói pályázatot hirdet középiskolás diákok, egyetemista hallgatók, pedagógusok, művészek, nyugdíjasok és mindenki más számára, aki az előttünk álló legalább 30 napban szívesen szánna időt az alkotásra. Sokaknak nehéz ez az időszak, töltsük hát meg tartalommal, töltsük meg művészettel.

Aki szívesen horgol, barkácsol, hímez, origamizik, szeret gyöngyöt fűzni, festeni, faragni, kerámiázni, vagy bármilyen alkotóművészetben otthonosan mozog, annak szeretettel várjuk a munkáját. A használt technika szabadon választható, a lényeg, hogy kézzel fogható, tárgyi alkotásról legyen szó.

Az alkotásokról kérjük készítsenek képeket, amelyeket küldjenek el a [email protected] e-mail címre, a pályázó nevével, életkorával, és az a választott kategória címével (esetleg alcímmel) együtt, december 11-én éjfélig. A fotókat telefonnal készítsék el! Egy alkotó több pályamunkát is beküldhet.

A művekről készült fotókat zsűri fogja elbírálni, illetve közönségdíjra is lehet számítani.

A pályázat lezártával, a képek megjelennek honlapunkon és Facebook-oldalunkon is. Ez utóbbin lesz lehetséges szavazatot is leadni (like), mellyel közelebb vihetjük kedvencünket a közönségdíjhoz.

A díjazás olyan vásárlási utalványokkal történik, amelyeket az alkotók további alapanyagok beszerzésére is fordíthatnak.

Az alkotásokból a járványhelyzet enyhülésekor kiállítást szervezünk az Agórában, ahová mindenkit szeretettel várunk, akkor már személyesen. 🙂

A cél, hogy minél többen tudjuk hasznosan, kellemesen, ugyanakkor, biztonságosan eltölteni az előttünk álló időszakot. Vigyázzunk egymásra, ne csak fizikailag, lelkileg is, hiszen a művészet gyógyír.

Választható kategória címek: