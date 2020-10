Hungi Vigadó (Szeged, Stefánia)

Még nem csináltunk vidéken nappali bulit. Az új szabályozás értelmében szeptembertől 23 óráig lehet majd tánciznunk, így úgy döntöttünk Petink szülinapi buliját nem fogjuk feladni, és ahogy a Cinematinékon Budapesten – úgy most Szegeden is megmutatjuk, hogy igenis lehet nappal is komolyat bulizni!

Hogy legyen időnk kellően rápörögni, a hosszú hétvégére tettük át a bulit október 24 szombatra. A helyszín: a ungi EMELETI TEREME, melyet hatalmas belmagassága, bensőséges atmoszférája miatt csak különleges alkalmakra szoktunk igénybe venni, ahova ezúton is várunk mindenkit szeretettel!

Start: 16:00-end: 23:00

★★★ DJS ★★★

▶ Pat Duff

▶ Shabaam

▶ James Cole

▶ Szemmarly

Belépő: LIMITÁLT 500 Fő! Csak a helyszínen! 2500 Ft