BTS – Break The Silence: The Movie

Belvárosi Mozi (Szeged, Vaszy Viktor tér 3., tel.: +36-20/277-1688

Zsigmond Vilmos terem

A világhírű koreai popzenekar 2013-ban mutatkozott be, és azóta sikert sikerre halmoztak. Egymás után nyerték el a legkülönfélébb zenei díjakat,és döntöttek meg számos zenei rekordot is. Népszerűségüket jól mutatja, hogy albumaik többmilliós példányszámban keltek el, a világ számos pontjára eljutó koncertturnéik állomásaira pedig a rajongók pillanatokon belül elkapkodták a jegyeket. Ebben a másfél órában a csapatot a „Love Yourself: Speak Yourself” elnevezésű világ körüli turnéjuk helyszíneire kísérhetjük el, melyek közt Los Angelest, Chicagót, New Yorkot és Párizst éppúgy megtalálhatjuk, mint Oszakát vagy épp Szöult. A filmben részleteket láthatunk a látványos koncertsorozatból, valamint bepillanthatunk a kulisszák mögé is.