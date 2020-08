Burai On The Beat x Lennard // Astra Music Club

Vásárhely Felteszi!

Burai Krisztián és Lévai az Astrában!

Az előző fergeteges buli után ismét érkezik a Get Out Land csapata egy óriási partyval!

Érkezik még hozzánk DJ Lennard is, akit szerintem nem kell bemutatni a Csongrád megyeieknek!

——————

Burai Krisztián legnagyobb zenéi, biztos Te is ismered őket!