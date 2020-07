Gyógynövény-ismereti túra a szegedi Fehér-tónál

Találkozó: szombaton 9 órakor a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (megközelítés: E5-ös főút, 158-as km szelvénynél).

A környezetünkben is megtalálható gyakoribb gyógyhatású, házilag is felhasználható növényeket és feldolgozásuk módját ismerjük meg túránk során és néhány gyógyteát is megkóstolhatunk.

Információ, jelentkezés telefonon vagy e-mailben.