A Pesti Művész Színház bemutatja … Maugham: Imádok férjhez menni vígjáték 2 részben.

Victoria elveszíti férjét a háborúban, majd özvegyként hozzámegy Bill barátjához, Freddiehez. Itt vége is lehetne a történetnek,

ha az exférj nem állít mégis haza. Humorban nem lesz hiány, az biztos. hatvanas években nagy sikerrel mutatták be a színdarabot Bodrogi Gyula, Váradi Hédi, Darvas Iván főszereplésével, majd film is készült Bodrogival, Darvassal és Voith Ágival.

Victoria – Fogarassy Bernadett

Bill, a férje – Egyházi Géza

Freddie – Csengeri Attila/Várfi Sándor

Mr. Paton – Czető Roland

Mrs. Shuttleworth – Nyertes Zsuzsa

Montmorency kisasszony – Fritz Éva

Raham ügyvéd – Bodrogi Attila

Denis – Lengyel Eleonóra

Rendező: Márton András

Belépőjegy elővételben: 2.500 Ft

Helyszínen: 3.000 Ft