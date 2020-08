PROGRAM:

08.19. NAPPAL:

► Big Bill, Parádi Józsi, Rob Corterz, Carl Cozmo, Finnner

(deep, vocal jazzy house)

08.19. ÉJJEL:

► BSW

► Metzker Viktória

► Szecsei

► KatapultDj Officiál

► Dj. Big Bill

► Carl Cozmo

► Finner

08.20. NAPPAL:

► Roberto, Peterslounge, Flightoff, Szemmarly, and more…

(deep, vocal jazzy house)

08.20. ÉJJEL:

► Jay Lumen

► Badgirls (Official)

► James Cole

► Shabaam

► Pat Duff

► TheDmx

► Flightoff aka Sparky

► Szemmarly

EXTRÁK:

★ Daytime party djkkel, nyugágyakkal, medencével, koktélokkal

★ Nexo-sound system és light show

★ medencés helyszín

★ Konfetti eső

★ Világító habrudak

★ Kiemelt promóció, hostess lányok, italakciók

Az eredetileg nagyobb létszámra tervezett No1Beach Szentesi Strand Fesztivált a jogszabályok betartása mellett 500fős limittel is megtartjuk! Ennek érdekében igyekeztünk a főbb programokat megtartani és ehhez mérten az infrastruktúrát és a biztonságot is szem előtt tartva optimalizálni a rendezvény megrendezhetőségét.

A limitált befogadó képesség miatt azt javasoljuk időben vegyétek meg elővételben a jegyet. A nappali program továbbra is ingyenes a strandbelépő megváltásával.