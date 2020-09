Stand up comedy vacsorával

Hungi Vigadó (Szeged, Stefánia)

Gyere és dobd fel a hétköznapodat egy stand up comedy esttel! A Stand up comedy Humortársulat tagjai a Hungiban várnak, ahol a poénok mellett az élményt még egy ízletes vacsorával is megfejeljük!

Az est fellépői Orosz Gyuri, és Rekop György, akikkel rendszeresen találkozhatsz a Showder Klubban, ezúttal viszont élőben ontják a poénokat!

El sem tudod képzelni, hogy élőben mennyivel jobb ez a műfaj, mint a tévében. Semmit nem vágnak ki a műsorból, és mindenki felszabadultan humorizál a színpadon, az aktuális közönségre szabva a mondandóját.

Hamisítatlan stand up comedy 2×40 percben, a Stand up comedy Humortársulat tálalásában.

Választható vacsoramenük:

A) kijevi csirkemell steak pankó morzsában, petrezselymes jázmin rizs B) vaslapos tarja, lyon-i hagyma, paprikás mártás, steak burgonya C) tejszínes-brokkolis spagetti grillezett gombával és parmezánnal

Fontos: A rendezvényen való étkezés előzetes foglaláshoz kötött. Kérünk, vacsorás jegy vásárlását követően írj e-mailt a [email protected] címre a választott menü megadásával legkésőbb 2 nappal az előadás előtt. Az előadás 19:00 órakor kezdődik, kapunyitás: 18:00 óra. A vacsorát a műsor előtt, érkezés után kínálják.