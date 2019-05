Százhatvan éve született a modern bűnügyi regény megteremtője, Sir Arthur Conan Doyle

Mary Foley Doyle, Arthur édesanyja

Kép forrása: arthurconandoyle.com

Joseph Bell professzor, aki Sherlock Holmes figuráját inspirirálta. Kép forrása: arthurconandoyle.com

Sir Arthur Conan Doyle Kép forrása: arthurconandoyle.com

Sir Arthur Conan Doyle 1859. május 22-én a skóciai Edinburghban született ír szülők gyermekeként. Apja alkoholizmusa egész gyerekkorára rányomta bélyegét, a család meglehetősen szerény körülmények között élt. Csak a tehetős rokonok támogatása tette lehetővé, hogy Doyle a közép-angliai Stonyhurst jezsuita kollégiumában tanulhasson (az író felnőttként szakított a kereszténységgel, és agnosztikusnak vallotta magát).1876-tól az edinburghi egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat, doktori disszertációját - amellyel komoly elismerést is szerzett - a szifiliszes hátgerincsorvadásról írta. Az egyetem után Plymouthban, majd a walesi Southsea városában praktizált, de kevés páciense akadt, s unaloműzésből írogatni kezdett. Első regényét, egy köszvény miatt szobafogságra kényszerült férfi elmélkedéseit, 1883-84-ben írta, de a kézirat útban a kiadó felé valahol elveszett. Emlékezetből újraírta az egészet, de soha nem fejezte be, a könyv csak 2011-ben került az olvasók elé.A rejtélyeket éles megfigyelőképessége és logikus következtetései révén megoldó nyomozót az író egykori sebészprofesszoráról mintázta.A következő Holmes-regény, A Négyek jele 1890-ben jelent meg, és ugyanebben az évben Doyle ismét az iskolapadba ült, Bécsben szemészetet tanult. HazatérveA fanyar humorú, fordulatos történeteket és a briliáns észjárású, bár kissé nehéz természetű detektívet imádta a közönség, de a szerző unni kezdte teremtményét, és 1893-ban Az utolsó eset című novellában "meggyilkolta": Holmes az ősellenségével, dr. Moriartyval folytatott küzdelemben lelte halálát. Az olvasói felháborodás azonban olyan nagy volt, hogy A Sátán kutyája című regényében kénytelen volt feltámasztani Sherlockot, akinek ezt követően még számos novellát és egy regényt is szentelt.Egyébként az író a való életben is szeretett rejtélyeket megoldani, két ügyben is bebizonyította már elítélt vádlottak ártatlanságát, s a rendőrség is fordult hozzá segítségért, például Hasfelmetsző Jack ügyében.Amennyire rajongtak hőséért az olvasók, annyira ki nem állhatta ő maga, és teremtményét okolta azért, hogy az áhított irodalmi sikerek elmaradtak, és egyetlen műfajba, témába szorult vissza. Pedig rengeteget próbálkozott: írt színdarabokat, történelmi regényeket, katonadalokat, a búr háború idején röpiratban igyekezett kedvező színben feltüntetni a brit fellépést.A nagy búr háború címmel regényt is írt afrikai élményeiről, 1909-ben a Kongói Szabadállamban zajló kegyetlenkedések ellen szólalt fel egyik pamfletjében., de nem - mint várható lett volna - irodalmi tevékenységéért, hanem a búr háborúval kapcsolatos műveivel a Koronának tett szolgálataiért.Első felesége tüdőbajban halt meg, Kingsley nevű fia az I. világháborúban esett el. Emiatt mély depresszióba esett, amelyből a spiritizmus nyújtott számára kiutat, ami kései műveire (A köd birodalma, A tündérek eljövetele) is rányomta bélyegét.Ekkoriban kötött barátságot a magyar származású neves szabadulóművésszel, Harry Houdinivel is, akinek természetfölötti erőt tulajdonított. Ezen még az sem változtatott, hogy Houdini többször is próbálta meggyőzni: mutatványai csupán trükkök, nézetkülönbségeik végül barátságuk felbomlásához vezettek.Csak fél évszázaddal később derült ki, hogy a szenzációs leletet egy emberi koponya és egy orangután-állkapocs töredékei alkotják. Ezután sokan állították, hogy a spiritualista nézetei miatt gúnyolt író így akart visszavágni a tudóstársadalomnak, de 2016-ban angol szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy az átverés egy amatőr régész munkája volt, az írónak pusztán annyi köze volt a dologhoz, hogy időnként a környéken golfozott, és néha a régészt is elvitte magával a pályára.Az írót először háza kertjében, majd 1955-ben - második felesége kérésére - a minsteadi temetőben helyezték végső nyugalomra.Neves hőse, Sherlock Holmes 1927-ben "visszavonult" vidéki otthonába, és méhészkedni kezdett, londoni címére azonban mind a mai napig hetente több száz levél érkezik. A regényekben szereplő 221/b a Baker Street 239. számú ház mellé van kiírva, itt működik a Sherlock Holmes Múzeum.A mesterdetektív magyarul is megjelent kalandjaiból még ma is készülnek filmek, színdarabok, sorozatok, legutóbb a BBC forgatott nagy sikerű sorozatot Benedict Cumberbatch és Martin Freeman főszereplésével, a mai Londonba helyezve át a történeteket.