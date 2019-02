A gyógyír ott van a könyvekben

Szabados Ágnes: „Azt gondolom, a könyvek annyi mindenen átsegítenek. Nekem is volt most egy rosszabb időszakom, és pont olyan könyveket sodort elém az élet, amik segítettek abban, hogy elengedjek dolgokat, jobban legyek." Fotók: Köő Adrien

Feltölti, ha motiválhat másokat

– Azért ezt nem, ahogy azt sem, hogy most már több, mint tizennégyezer-hatszáz tagja van a csoportnak. Nagyon örülök neki, nagyszerű közösség jött létre. Ez a márciusi már az ötödik találkozónk lesz, és itt is látható a fejlődés: az elsőn harmincan voltunk egy kis könyvtárban, most már százötvenen-kétszázan is eljönnek egy ilyen találkozóra.– Most legutóbb a pécsi rendezvény jelentett nagyon nagy élményt, nem is tudtam, mire számítsak, hiszen az, hogy mennyien jelzik a részvételüket egy Facebook-eseménynél, nem mindig hiteles visszajelzés. Végül mintegy százhatvanan voltunk, alig fértünk el a teremben, nagyon jó érzés, hogy ennyien eljöttek. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, például jólesett, amikor egy anyuka elmesélte, hogy a kihívásnak köszönhetően újra olvas a három gyermeke mellett. Hozzáteszem, mindenki inkább magának köszönheti, hogy visszatalált a könyvekhez, én csak próbálok irányt adni, segíteni. Az is előfordul, hogy kézzel írott leveleket kapok. Nekem ez mind óriási élmény, ami miatt tényleg megéri ezzel foglalkozni. A szabadidőmet tulajdonképpen a kihívás és a vele kapcsolatos teendők teszik ki, amellett, hogy természetesen én is igyekszem olvasni. De azért is van rá időm, és azért nem fáraszt, mert mindig annyira feltölt, hogy látom, kicsit motiválni tudtam az embereket.

Szeretem a könyvtárakat, és ajánlom is a csoporttagoknak, hogy menjenek be, de alapvetően én mindig megveszem, amit olvasok. Keresem az olyan lehetőségeket, hogy akár akciósan, akár könyvcserés oldalakon juthassak hozzá, van, hogy háromszáz forintért kincseket lehet találni. Azért szeretem, ha a sajátom, mert különleges kapcsolatom van a könyveimmel, nagyon vigyázok rájuk, leveszem a borítót, mindig bekötöm, hogy ne sérüljön, nagyon ritka, ha aláhúzok benne, vagy hajtogatom. Annak oka van.

Jó lenne egy teleportáló gép

Plafonig ér az álomkönyvespolc

– Tavaly áprilisban kiterjesztettem a kihívást, elindítottam a könyvklubot. Minden hónapban egy konkrét könyvet is ajánlok a témakör mellé, ha kedvet éreznek hozzá, akkor elolvashatják velem közösen, és a hónap végén kibeszéljük a csoportban, amikor is élőben bejelentkezem. Nagy meglepetés, hogy mennyien olvassák, kikölcsönzik a javasolt kötetet – ebben például érzem a felelősséget: milyen sokan komolyan veszik azt, amit ajánlok, olvassák, és nézik a bejelentkezést is. Persze úgy vagyok vele, hogy nagy kárt azért nem okozhatok. (Nevet.) Hiszen mégiscsak arról beszélünk, hogy könyveket ajánlok. Másfelől az is felelősség, ha kiáll az ember mások elé, felvállalja azt, hogy mit szeret, mit olvas, elmeséli, mi az, ami az élete része.– Kezdetben furcsa érzés volt egy kicsit, mert tényleg más, ha egy kamerának mondom – az ember nem úgy ül be a stúdióba, hogy arra gondol, mennyien nézik. A találkozókon eleinte picit zavarban éreztem magam, izgatottabb voltam, de aztán elengedtem ezeket az érzéseket, amint elkezdtem beszélni és rájöttem, hogy igazából arról kell mesélnem, amit én csináltam, amit felépítettem, meg ami tényleg az életem része. Úgyhogy nagyon szeretem ezt az egészet. Most pont Pécsett volt egy ilyen áttörés, hogy azt éreztem, ez nagyon jó, és szívesen találkoznék többször az érdeklődőkkel, főleg, ha lenne egy teleportáló gépem, amivel elruccanhatnék például Győrbe, Szombathelyre, Debrecenbe, meg mindenfelé, ahová hívnak. Lehetőségeimhez mérten próbálom a vidéki turnékat is beilleszteni az életembe, mert nagyon élvezem. Decemberben megjelent az olvasónaplóm, többen is elhozták a találkozókra, hogy dedikáljam, volt, aki azt kérte, írjak valamit a barátnőjének, ami motiválhatja, mert nagyon rossz passzban van. Azt gondolom, a könyvek annyi mindenen átsegítenek. Nekem is volt most egy rosszabb időszakom, és pont olyan könyveket sodort elém az élet, amik segítettek abban, hogy elengedjek dolgokat, jobban legyek. Próbálom ezt átadni másoknak is, mert sokszor egy könyv, olyan mint egy pszichológus, a gyógyír ott lehet a sorok között.– Kilencven százalék nő, és tíz százalék férfi. Ami nagyon jó, mert egyetlen százaléknyi férfival indultunk, és látom, hogy a rendezvényekre is egyre többen jönnek. Ez szerintem nem azért van egyébként, mert a férfiak nem olvasnak, hanem úgy gondolom, a nők hajlamosabbak közösségekhez csatlakozni, vagy akár szombat délelőttönként eljönni egy könyves találkozóra.– Számszerűen fogalmam sincs, de nemrégiben szereztem be egy újabb könyvespolcot. Nagy segítség, mert most már szellősebben és jobban elférnek a kötetek. Nyilvánvalóan többet költök könyvekre, mint ruhákra, de még messze nem az az álomnagy könyvespolcom van, amit szeretnék egyszer: ami az egész falat beborítja, és a plafonig ér.

Száz oldalt adok egy könyvnek, és ha nem fog meg, akkor leteszem – nem azért, mert nem jó a könyv, hanem mert jelen pillanatban, életemnek ezen a szakaszán nem nekem szól, érzem, hogy jobb lenne máskor elolvasni, szóval nem erőltetek semmit.

Rutin és fejlődés a híradózásban

Utazás közben olvasni a legjobb

– Szeretem a könyvtárakat, és ajánlom is a csoporttagoknak, hogy menjenek be, de alapvetően én mindig megveszem, amit olvasok. Keresem az olyan lehetőségeket, hogy akár akciósan, akár könyvcserés oldalakon juthassak hozzá, van, hogy háromszáz forintért kincseket lehet találni. Azért szeretem, ha a sajátom, mert különleges kapcsolatom van a könyveimmel, nagyon vigyázok rájuk, leveszem a borítót, mindig bekötöm, hogy ne sérüljön, nagyon ritka, ha aláhúzok benne, vagy hajtogatom. Annak oka van. Például, most novemberben olvastam egy könyvet, ami annyit segített az életemnek azon a pontján, hogy azt éreztem, muszáj aláhúzgálnom benne, hogy tudjam, ezek a gondolatok mennyit jelentettek.– Ez egy nagyon nagy álmom, a tíz-húszéves terveim között szerepel, hogy szeretnék írni valami nagyon jót, és akkor már nem csak egyet, hanem többet. Nemrégiben voltam egy pár napos íróképző tréningen, de azt gondolom, ahhoz rengeteget kell még olvasni, gyakorolni. Egyébként gyerekkorom óta része az írás az életemnek, naplókat vezettem, és nagyon sokszor írok az életemről, de azért egyelőre messze nem úgy, amit nyomtatásban szívesen viszontlátnék.– A gyakorlat szempontjából olyan sok változás nem lesz az életünkben, talán csak annyi, hogy később érünk haza. De ameddig várok, és nincs új hír, esemény, akkor lesz egy kis időm ott is olvasni.– Nagyon ijesztő, hogy eltelt már ennyi év, úgy, mintha csak csettintettek volna egyet. Az biztos, hogy sokkal nagyobb rutint szereztem, és úgy érzem, tudtam fejlődni is. Rábai Balázzsal szépen összecsiszolódtunk, nagyon sokat tanultam tőle, neki nagyobb múltja van a szakmában.– Figyelem, és igyekszem minél többször reagálni. Látom azt is, amikor a csoportban megosztanak egy könyvet, és nagyon sokan szeretik, akkor én is felírom magamnak, hogy érdemes lenne elolvasni. Így aztán a „soha véget nem érős" listám tényleg végtelenné válik.– Vannak időszakok, amikor többet, most például kettőt. De igyekszem egyszerre csak egyet, mert nehezen tudok úgy a másikra koncentrálni, ha előtte félbehagytam valamelyiket. Egyébként száz oldalt adok egy könyvnek, és ha nem fog meg, akkor leteszem – nem azért, mert nem jó a könyv, hanem mert jelen pillanatban, életemnek ezen a szakaszán nem nekem szól, érzem, hogy jobb lenne máskor elolvasni, szóval nem erőltetek semmit. Megfogadtam, hogy minden hónapban egy könyvet elolvasok angolul is, mert sajnos sokat kopott a nyelvtudásom, amiért nem használom rendszeresen. Tartom magam a saját kihívásomhoz, de nyilván még nem szépirodalommal, hanem könnyített olvasmánnyal kezdtem. Bízom benne, hogy decemberre eljutok arra a szintre, amikor el tudom olvasni angolul is az örök kedvencemet, Szerb Antal Az Utas és holdvilág című regényét.– Egyrészt még a sportot próbálom besűríteni az időmbe, heti kétszer muszáj, mert sport nélkül nem tudok élni. Szeretnék tavasszal minél többet járni a szabadba, meg utazni. Most pont Prágából jöttem haza, sikerült egy kétnapos kis túrára eljutni. Az idei másik fogadalmam az utazás, mert az elmúlt években nem jártam túl sok helyen, úgyhogy majd most… Legközelebb Barcelonába megyek. Mindig úgy voltam vele, hogy utazni horrorpénz, de közben meg már nagyon kedvező áron lehet repülőjegyet venni, és például Barcelonában is van ismerős, akinél megszállhatok. Össze lehet kötni a kihívással is, mert utazás közben a legjobb olvasni. Mindemellett az irodalomterápia is az életem része lett, azt is folytatom.