A régi szerelemhez semmi sem fogható

„Ő csak szívta a cigarettáját, a tekintete az arcomról a fenekemre kalandozott, megszokásból méregetett, csak hogy tisztában legyek a pozíciómmal. Visszaültem, és úgy tettem, mintha olvasnék. Elvégre nem hordhattam le az Egyesült Államok elnökét, akit teljes szívemből tiszteltem, és nem volt képem veszekedni egy nyomorékkal, akit minden áldott éjjel felszarvaztam, ha lehetőségem nyílt rá.

Amy Bloom író, esszéíró, két New York Times-sikerkönyv szerzője. Regényeit jelölték a rangos National Book Awardra ésa National Book Critics Circle díjára is. Írásai egyebek mellett a New Yorkerben, a New York Times Magazine-ban és a Vogue-ban jelennek meg. Jelenleg a Wesleyan Universityn tanít kreatív írást. Műveit eddig tizenöt nyelvre fordították le.

Lorena Hickok 1932-ben ismeri meg Eleanor Roosveltet a későbbi elnök, Franklin Roosevelt elnöki kampánya során. Lorena szegény sorban nőtt fel Dél-Dakotában, ám később korának legelismertebb újságírónője lett Amerikában. Hick, ahogy a barátai hívják, először nem rajong az idealista és előkelő Eleanorért, ám ahogy egyre jobban megismeri, mégis szoros kapcsolat alakul ki közöttük, s a barátságuk végül szerelemmé mélyül. Lorena invitálására Hick is a Fehér Házba költözik mint a fist lady legjobb barátja. Valódi státusza éppen úgy nyílt titok, mint az, hogy a felesége mellett Franklin Rooselvelt is szeretőket tart. Az éles eszű, független és erős Hick egyszerre csodálja az elnököt, miközben egyik legnagyobb riválisa is.Versengés és önfeláldozás, szeretet és árulás, gyengédség és kíméletlen harc – Amy Bloom regénye magával ragadó képet fest szenvedélyről, politikáról és a Fehér Ház kulisszatitkairól..„Élettel teli és lágy... Bloom képzelet és valóság határvonalát elmosva tündöklően kelti életre Hickok alakját."O: The Oprah Magazine„Bloom meggyőzően vegyíti a románcot a rögvalósággal... Hickokot, a kötet elbeszélőjét minden egyes fotóról levágták a Fehér Ház alkalmazottai. Most azonban ő áll a középpontban, és aki elolvassa ezt a boldog-szomorú, játékos kedvű regényt, garantáltan sosem felejti el az alakját."USA Today„Ragyogó... Felejthetetlen love story, amely nem az ifjúságra és a szépségre koncentrál, hanem a lelki összetartozásra, amit sem a távolság, sem az idő, sem pedig a lehetetlen körülmények nem képesek elhalványítani... Bloom fókuszában nem a történelmi tények állnak, hanem a First Lady, akit eddig legfeljebb közszereplőként ismerhettünk, nem pedig lélegző, érző személyként. Remek portré."Entertainment Weekly